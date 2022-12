Golpe bajo de Alonso a Alpine y Ocon: no ganará ni en 100 años

Fernando Alonso tiene fama de ser una persona un carácter muy fuerte, con el que es muy difícil compartir equipo. Eso le ha costado más de una discusión con sus compañeros de equipo a lo largo de su carrera en la Fórmula 1, conflictos que además se extienden en el tiempo, como es el caso del piloto asturiano y Lewis Hamilton, que desde que fueron compañeros en McLaren Mercedes allá por el año 2007 no han parado de mandarse indirectas y cruzar declaraciones en los medios de comunicación. El último enfrentamiento entre ellos ha tenido lugar este año.

La rivalidad entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton es histórica y la del asturiano con Esteban Ocon lleva el mismo camino. “No tenemos una victoria en 2022 porque lo que sucedió en Hungría el año pasado nunca volverá a suceder en cien años, por lo que es una casualidad”, comenta Fernando Alonso en una entrevista recogida por Car and Driver. Golpe bajo del asturiano hacia Alpine que deja en muy mal lugar a la marca francesa.

En el primer año como integrante de Alpine, el joven e inexperto piloto francés convivía de manera pacifica con el ‘14’, pero un año después todo empezó a cambiar. En la segunda temporada juntos, el bicampeón del mundo empezó a atacar a Ocon y viceversa debido a ciertas decisiones tomadas por parte de la marca francesa durante la carrera que no gustaban a ninguno de los dos.

El malestar en el equipo, ha provocado que Fernando Alonso haya decidido cambiar de aires y fichar para el año 2023 por Aston Martin, allí coincidirá con Nico Hulkenberg como compañero y Mike Krack, jefe del equipo, espera no tener problemas con él. Pero como se ha señalado, a pesar de no ser compañero de Esteban Ocon, su rivalidad lleva el mismo camino de convertirse en histórica, no por rendimiento en la pista, sino por las declaraciones en los medios de comunicación.

Este año Esteban Ocon ha sacado pecho y ha mostrado su orgullo por haber quedado por delante del asturiano en la clasificación general, pero lo cierto es que Fernando Alonso ha tenido que abandonar en más de una carrera por fallos en el monoplaza que él afirma que su compañero de equipo no ha tenido. Indirectas de favoritismo por parte del ‘14’ que han terminado con su marcha a Aston Martin.