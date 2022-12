Mercedes entona el mea culpa e ilusiona a Hamilton: aviso para Alonso

La temporada pasada de Fórmula 1 fue claramente dominada por Max Verstappen y Red Bull que revalidaron su segundo campeonato del mundo de manera consecutiva. No cabe duda alguna de que la escudería austríaca con sede en Milton Keynes no tuvo rival en la competición y gran culpa de ello reside en el pésimo rendimiento que ofreció Mercedes, que terminó tercero en el Mundial de Constructores 2022 por detrás incluso de Ferrari.

A los ojos de todo el mundo se vio que las prestaciones de la escudería alemana no fueron las esperadas y ello repercutió muy negativamente en el desempeño de sus dos pilotos, George Russel y Lewis Hamilton que terminaron cuartos y sextos, respectivamente. Ahora, casi un mes después de la finalización del Mundial de F1, el director ejecutivo del equipo, Toto Wolff, ha reconocido en una intervención para el podcast oficial de la Fórmula 1 que hubo fallos en el coche de la temporada pasada: “Era un coche inestable, impredecible, bueno solo a veces y nada sencillo para trabajar”, afirmó.

En este sentido, el alto cargo de Mercedes quiso recoger toda la carga de las críticas y dejar afuera a un Lewis Hamilton que espera volver a dar guerra en la F1 el próximo año, a expensas, eso sí, de otro de los candidatos para hacerlo como lo es Fernando Alonso que, como os contamos en Don Balón, de la mano de Aston Martin está recuperando la ilusión por intentar ganar el Mundial. En este sentido, Wolff quitó hierro al asunto sobre el hecho de que Hamilton terminara en la sexta posición del ranking general: “No los he mirado (los resultados) mucho porque no luchamos por ganar y el coche no era lo suficientemente bueno. Era irrelevante si uno estaba delante de otro siendo cuartos o quintos si no se luchaba por ganar”, sentenció.

Por su parte, no todo son malas noticias para Mercedes, ya que, de acuerdo con la información de Motorsport, los últimos avances que ha hecho la escudería alemana en su monoplaza de 2023, son muy ilusionantes para ofrecer un coche de garantías a Lewis Hamilton en su objetivo que, como comentamos, no es otro que el de plantar cara en la lucha por el Mundial de la próxima temporada. En este sentido, se espera que el diseño que llegue a pista en 2023 pueda pelear de tú a tú con Red Bull, algo que, a su vez, sería un aviso para Fernando Alonso, ya que vería como un nuevo rival se incorpora a la lucha.