La batalla continúa, turno para Hamilton: el inglés ataca a Alonso

Fernando Alonso y Lewis Hamilton nunca han ocultado su falta de sintonía entre ambos. Desde que coincidieran en McLaren en el año 2007, los dos han mantenido más de un cruce de palabras acalorado a lo largo de su carrera en la fórmula 1. Este año, Fernando Alonso tuvo que abandonar en el GP de Bélgica tras ser embestido por el propio piloto británico al que luego llamó estúpido por radio, con la consiguiente respuesta del ‘44’, y ahora, con el Gran Circo dando sus últimos coletazos, el de Alpine y el de Mercedes están envueltos en otra batalla en el GP de México.

Todo comenzó con unas declaraciones de Lewis Hamilton en las que aseguraba que no piensa retirarse de momento, como ha hecho Sebastian Vettel, del cual respeta su decisión. Su intención es pilotar hasta los 40 años, como Fernando Alonso, aunque no llegar a esa edad teniendo el modelo de vida del piloto español, al que atacó asegurando que no tiene controlada su vida, en cambio la suya sí.

No tardó Fernando Alonso en contestar al piloto británico en una entrevista concedida al medio neerlandés De Telegraaf haciendo alusión a las formas y las circunstancias en las que Lewis Hamilton había conseguido los siete mundiales de fórmula 1:” Los títulos de Verstappen tienen más valor que los de Hamilton. Respeto a Lewis [Hamilton], pero es distinto cuando se ganan mundiales cuando solo has luchado con tu compañero de equipo. Creo que un campeonato así tiene menos valor que otros cuando luchas contra pilotos de diferentes equipos, con un coche mejor en algunos casos “, señaba el de Alpine.

Ahora es turno para Lewis Hamilton. El de Mercedes ha vuelto a contestar, pero esta vez no ha sido en los medios de comunicación, sino en sus redes sociales, donde ha subido una foto del podio de Indianápolis 2007 en la que se puede ver al piloto británico y al español durante su etapa en McLaren estando el ‘44’ en lo más alto del podio celebrando una victoria y su compañero, el asturiano, por debajo de él.

Como se ha señalado, la relación entre ambos pilotos nunca ha sido buena, tampoco lo han escondido y en el GP de México la mecha se ha vuelto a encender. Veremos si después de la carrera en la que el asturiano saldrá 9º y el británico 6º, habrá o no contestación de Fernando Alonso.