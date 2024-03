Leclerc y Norris dan la peor noticia a Alonso: amenazan a Verstappen y ridiculizan a Aston Martin

No ha sido el comienzo de temporada soñado por Fernando Alonso. El AMR24 no ha arrancado el año de la mejor manera posible. El monoplaza de los de Silverstone está entre el cuarto y el quinto puesto en la tabla de constructores. Es decir, que en condiciones normales, Fernando Alonso debería competir para alcanzar la octava plaza, algo muy lejano a los podios logrados en 2023.

Además, con el dominio de Red Bull por enésimo año consecutivo, los rivales de Fernando Alonso no han hecho, sino reforzar el trabajo en las fábricas, de cara a alcanzar los de las bebidas energéticas, lo que complica todavía más la vida a Aston Martin, que el pasado año demostró que la mejora del coche a lo largo de la temporada no es su mejor virtud.

Leclerc promete batalla con Red Bull

Pese a que Verstappen y Checo han demostrado estar en otra órbita, desde Ferrari siguen con confianza de cara a alcanzar a los austríacos. Tan es así, que el mismo Charles Leclerc afirmó en palabras recogidas por Motorsport.com, que alcanzar a los Red Bull es “cuestión de tiempo”. Pues, como también afirmó el monegasco, en Maranello cuentan con la confianza de haber sido el equipo que más cerca ha estado siempre de los Red Bull gracias a un nivel de mejoras constante a lo largo de estos últimos años.

En McLaren ya hay fecha para la primera evolución

Por otro lado, otra de las notas positivas del año es el buen nivel de los McLaren, que han sido capaces de seguir con la línea ascendente de 2023 y se mantienen dentro del podio de constructores gracias a un gran Lando Norris y a un mejorado Pisatri. En el caso de la marca británica, tienen muy claro cuándo llegará su gran punto de inflexión en estos primeros compases de temporada.

Así lo confirmó Andrea Stella, que afirmó que en Miami o en la Emilia Romagna esperan la primera gran evolución del año: “Con suerte, en el primer tercio de la temporada tendremos una mejora importante. Será alrededor de la sexta o séptima carrera” aseguró Stella en Motorsport.com.

Aston Martin, por su parte, no ha dado fechas de ninguna evolución. Sin embargo, en 2023 quedó muy claro que los de Silverstone no dieron la talla a la hora de evolucionar el monoplaza de Fernando Alonso, que lejos de amenazar a Verstappen, se acercó a la mitad de la tabla. Un ridículo que no quieren reeditar en la escudería inglesa.