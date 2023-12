Max Verstappen atónito con el último lío de Red Bull y es oficial: “Checo puede perder el asiento”

La temporada pasada fue un auténtico calvario para Checo Pérez. El piloto tapatío nunca fue capaz de plantar cara ni acercarse a Max Verstappen en la lucha por el pasado mundial de Fórmula 1 donde mostró que, si no fuera por la insultante superioridad de su monoplaza, difícilmente hubiera sido capaz de asegurar la segunda plaza en la clasificación de pilotos, poniendo en riesgo el valioso campeonato de constructores de Red Bull, algo que no ha gustado nada dentro del equipo austríaco.

Christian Horner manda el primer aviso serio de cara a 2024

El terrible 2023 de Checo no es algo que se puede permitir de nuevo el mexicano. Y es que su asiento es uno de los más codiciados en toda la parrilla y cualquier piloto estaría encantado de ocuparlo. En este sentido, Christian Horner, jefe de equipo de Red Bull ya ha avisado respecto del rendimiento de Checo en la temporada que viene: “Él está en el asiento ahora, pero lo puede perder y no hay nada preestablecido para 2025” y es que en sus palabras recogidas por Car and Driver, queda claro que en el equipo de las bebidas energéticas no esperaran a Checo más allá del próximo año si es que no mejora sus prestaciones.

El mundial de constructores, el mayor peligro

Es cierto que la presencia de un piloto claramente más lento que Verstappen evita que el equipo tenga problemas en cuanto a la gestión de egos y de victorias. Sin embargo, la realidad es que Checo debe ser más competitivo de cara a las temporadas próximas, donde en Red Bull esperan que Aston Martin, Ferrari, Mercedes y McLaren den un paso al frente y planten cara: “Todos son equipos muy capaces. Vimos a McLaren dar un paso adelante, vimos a Aston Martin emerger a principios de año, vimos a Mercedes mostrarse competitivo, Ferrari también, todos son equipos muy capaces”.

Así pues, en Red Bull ya han dado el primer aviso público y oficial a Checo Pérez y es que, si no mejora, 2024 será su último año en la escudería austríaca.