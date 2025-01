Ni la goleada ante el Valencia apaga la bronca de Flick con un jugador del Barça

El Barça goleó por 7-1 al Valencia en el estadio Olímpico Lluís Companys y volvió a ganar en condición de local después de tres derrotas consecutivas. El conjunto de Hansi Flick tuvo una sólida actuación y dominó a su rival en todas las facetas del juego. De esta forma, achicó a 7 la diferencia de puntos con el Real Madrid, actual puntero de LaLiga. Los autores de los goles fueron Frenkie de Jong, Ferrán Torres, Fermín López (x2), Lewandowski, Raphinha y Tárrega, en contra. Hugo Duro marcó el descuento para la visita.

Desde el inicio del encuentro, el Barça salió decidido al campo de juego a liquidar la historia y dejar atrás los fantasmas del pasado. En los últimos partidos por liga, el equipo culé contó con varias situaciones para estirar la ventaja en el marcador, pero las desaprovechó y terminó perdiendo puntos importantes en la lucha por el campeonato. Ahora, la historia fue completamente distinta y el local destruyó al Valencia, que se hunde cada vez más en el fondo de la tabla de posiciones.

El VAR salva al Barça

A los 33 minutos, cuando el partido estaba 4-0 a favor del equipo de Flick, Hugo Duro se fue mano a mano y, cuando estaba por eludir a Szczęsny, fue derribado por el portero y el árbitro sancionó penal. Sin embargo, el VAR intervino en la acción tras detectar una falta de Gayà a Koundé en el inicio de la jugada, por lo que el Barça se salvó. Fue la única acción de peligro para el Valencia.

En el inicio de la segunda etapa, la visita intentó descontar la ventaja y, después de un par de intentos, Diego López habilitó a Duro, que no tuvo problemas en anotar. Sin embargo, el conjunto de Flick volvió a tener la misma intensidad que en el primer tiempo y encontró más espacios. Primero marcó Lewandowski, y luego Tárrega desvió un centro de Ferrán, anotando en su propia meta.

El enojo de Flick

El alemán decidió no darle minutos a Ansu Fati, y todo indica que no volverá a ser considerado para lo que resta del año. A pesar de ser incluido en la nómina, el canterano de 22 años no está mostrando la actitud que Flick considera necesaria para formar parte del equipo. Un ejemplo de ello es que ni siquiera tuvo participación en un partido que ya estaba resuelto a los 15 minutos del primer tiempo.

La situación parece haber llegado a un punto sin retorno, y Ansu deberá buscar un nuevo club si quiere recuperar protagonismo en primera división.