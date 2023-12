Notición en Red Bull por el compañero de Verstappen en 2025: Lando Norris y Ricciardo, muy atentos

La temporada de 2023 de Fórmula 1 no será recordada con demasiado cariño por parte de Checo Pérez. El rendimiento del piloto tapatío quedó bajo la sombra de la duda tras no ser capaz de competir en ningún momento contra Max Verstappen con cierta regularidad y al tener problemas para mantenerse como el segundo piloto más rápido carrera tras carrera, algo que no gustó nada en Red Bull, donde ya se están planteando qué sucederá en 2025, cuando Checo haya finalizado su contrato con la escudería de las bebidas energéticas al acabar la temporada anterior.

Los jefes de Red Bull lo tienen muy claro

Pese a que hay un mar de dudas sobre las capacidades de Checo Pérez, la realidad es que ha demostrado ser un compañero ideal para Max Verstappen, pues nunca ha puesto en entredicho las órdenes de equipo ni le ha buscado las cosquillas al neerlandés. Es por este motivo que en Red Bull esperan que su nivel mejore en 2024, así lo ha expresado Christian Horner, en unas palabras que recoge Motorsport.com: “Es a él a quien apoyamos. Es nuestro piloto para 2024. Si hace un gran trabajo el año que viene, no hay razón para no renovarle hasta 2025. La elección se basará únicamente en los resultados que obtenga”. Afirmó el jefe de equipo de Red Bull.

Con las palabras de Horner, parece evidente que Checo tiene en su mano la posibilidad de seguir en Red Bull, como mínimo, una temporada más. En este sentido, no se le exige ganar a Verstappen, sino ser capaz de seguirle el ritmo y mantener una cierta coherencia en los resultados trayendo puntos de forma regular y sustancial.

Ante esta situación, quedarán muy alerta Lando Norris y Daniel Ricciardo, dos nombres que han sonado con fuerza para ocupar el asiento que podría acabar dejando libre el piloto mexicano si no cuaja un buen 2024.

Así pues, en Red Bull no tienen nada decidido respecto del futuro de un Checo Pérez, que si es capaz de mantener un buen ritmo a lo largo del año y de no dar problemas, seguro que seguirá un año más en Red Bull.