Oscar Piastri no supera el GP de Italia: apuntó a importante escudería; hasta se rió de su piloto

El circuito de Monza regaló uno de los finales más emotivos en mucho tiempo, la consagración de la escudería Ferrari de la mano de Charles Leclerc. El monegasco, con una estrategia arriesgada por parte de su box, logró solo una parada para así adjudicarse con el primer lugar, dejando relegados a Lando Norris y Oscar Piastri. Este último, sin pelos en la lengua, reveló la razón que provocó que no sobrepasara al piloto de Ferrari.

Un molesto australiano mostró su descontento apenas se sacó el caso cuando la competencia finalizó, hasta cuando estuvo en el podio. La actitud del oceánico fue clara, algo más pasó además de quedar en segundo lugar, y el responsable es Aston Martin. Piastri se la agarró no solo con el equipo británico, sino con uno de sus corredores, acusándolo de un detalle que impidió quedarse con el primer lugar.

Oscar Piastri eligió ser optimista debido al buen ritmo al que estaba yendo para dejar en el camino a Leclerc, pero no salió como esperaba. Confesó que “Stroll conducía como si fuera su primera carrera de karts”. Dijo esto el de 23 años sobre el canadiense que al momento de frenarle provocó que pierda hasta un segundo para alcanzar finalmente al de Mónaco.

Llegó un momento clave en la carrera que todo cambió de golpe cuando Lando Norris estaba por delante de su compañero de McLaren. Y es que Piastri encontró un espacio para decirle al británico que no quería esperar más. Con una ingeniosa maniobra y por supuesto, mejor ritmo, dejó atrás al inglés y así quedarse finalmente con el segundo lugar en Monza.

