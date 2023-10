Rapapolvo de Toto Wolff a Hamilton, Mercedes no es lo que era: la agresividad de Max Verstappen

Nico Rosberg ha criticado la actuación de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Catar que terminó en un incidente con George Russell. El campeón del mundo conoce muy bien la forma de trabajar del equipo Mercedes pero cree que echan de menos una figura clave y elogia a Verstappen

Lo ocurrido el pasado fin de semana aún sigue dando mucho que hablar. El expiloto germano no se ha cortado a la hora de cuestionar la maniobra que dejó al inglés fuera de carrera por primera vez esta temporada y que puso contra las cuerdas a su compañero. Él cree que es necesario que Toto Wolff le de una reprimenda a la veterana estrella de la Fórmula 1, aunque reconociese su error después de la carrera.

¿Habrá rapapolvo?

"No hay mucho que debatir sobre ese incidente. Ver a Lewis disculparse es algo que no ocurre con frecuencia, pero estaba bastante claro en este caso. La culpa es claramente de Lewis, así que debe recibir una reprimenda por parte de Toto”, decía en Sky Sports Alemania. La relación entre las dos figuras más importantes de Mercedes siempre ha sido un tira y afloja constante, pero desde que no ganan, los problemas han aumentado, como es habitual en el deporte de élite.

Sorprendería que Wolff tomase cargas en el asunto, y mucho más que si esa conversación se diese, llegase a ser pública, ya que podría verse como un desafío por parte de un Hamilton que tiene como objetivo seguir ganando con la marca que le ha llevado hasta el olimpo de la F1. Rosberg se ha acordado de una figura clave durante su época en el equipo, la de Niki Lauda. Ante el que siempre tenían que responder los pilotos de Mercedes cuando se cometían errores como el que ocurrió en el pasado Gran Premio de Catar.

El expiloto alemán aprovechó su intervención para dar la enhorabuena a Verstappen por su tercer Mundial y ya lo mete en el grupo de los mejores de la historia. Ha destacado la consistencia con la que corre y la precisión. En cuanto a ritmo puro, no se ha mojado sobre Lewis y Max, pero en lo que si cree que es superior es en agresividad en la pista.