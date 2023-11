Ross Brawn asusta a Max Verstappen y ‘despide’ a Checo Pérez para sorpresa de Red Bull

Red Bull sigue teniendo el foco de atención a pesar de que Max Verstappen ya se ha coronado como campeón del mundo… pero con Sergio Pérez esta vez como gran atractivo. Más allá de que el mexicano y Lewis Hamilton todavía estén batallando por la segunda posición del campeonato, Checo aún no tiene resuelto su futuro profesional.

A pesar de su vigente contrato con Red Bull, un contrato que dura hasta 2024, son incontables las ocasiones en las que su continuidad en el equipo se ha puesto en entredicho a raíz de los resultados registrados desde que comenzó la presente campaña, pero estas incógnitas parecían haberse enterado tras unas contundentes palabras vertidas por Christian Horner, jefe del equipo, en las que afirmaba que la presencia de Checo al lado de Verstappen en 2024 no dependía de la posición en la que finalice el campeonato.

Sin embargo, no ha tardado este culebrón en volver a agitar el futuro profesional de un Pérez que parecía estar asegurado en su puesto, tal y como sí lo refleja su situación contractual. Ross Brawn, una de las personas más respetadas en el paddock por su ensalzable carrera como ingeniero de algunas de las escuderías más laureadas de la competición como Ferrari o Mercedes, ha realizado unas declaraciones que han puesto patas arriba el garaje de Red Bull por enésima vez en los últimos meses: “Lo que quiero ver, francamente, es a alguien más competitivo en el otro coche porque, lamentablemente, Sergio no ofrece mucha competencia a Max. E incluso cuando tienes un coche dominante, si puedes conseguir a alguien en el otro coche que les esté haciendo pasar un mal rato y pensamos en Rosberg y Hamilton, ese fue un gran año en el que Mercedes dominaba", dijo a Crash.

Esto, como es evidente, no ha pasado desapercibido en Red Bull ya que Ross Brawn y Horner mantienen una estrecha relación desde hace muchos años atrás y esta visión del ingeniero británico no hará otra cosa que revolverlo todo, algo que no gustará nada a Verstappen en el caso de que Checo finalmente sea destituido y por el mexicano llegue un piloto que de verdad pueda plantar cara al tricampeón neerlandés.