Se confirma la noticia que Fernando Alonso no quería oír: Lance Stroll lo deja tirado ante Red Bull

Con la nueva temporada de Fórmula 1 a la vuelta de la esquina y ya con todos los monoplazas presentados, es el momento de mayores elucubraciones. En este sentido, en Aston Martin hay cierto nivel de confianza respecto de tener un buen coche para competir por los puestos de cabeza en 2024. Sin embargo, la gran pregunta está en si los de Silverstone serán capaces de alcanzar el siguiente nivel y poder competir frente a frente con los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez.

Ante esta cuestión, el compañero de Fernando Alonso e hijo del propietario del equipo, Lance Stroll ha sido preguntado sobre lo que espera de su nuevo monoplaza, pregunta a la que ha dejado una respuesta que no gustará nada ni a Fernando Alonso ni a sus seguidores: “No creo que nuestro objetivo sea salir y vencer a Red Bull. Queremos llegar allí, evidentemente. Pero nuestro objetivo es ser el equipo más fuerte que podamos ser”. Y es que con las palabras que recoge Car and Driver, Stroll ha calmado cualquier intento de generar excesivas expectativas de cara a 2024.

Tras la ilusión de Dan Fallows, el bajón con Stroll

La realidad es que Lance Stroll no ha hecho sino rebajar toda posible presión sobre el equipo, pues con las palabras de Dan Fallows en la presentación del monoplaza donde afirmaba que Red Bull era totalmente superable, se habían despertado grandes expectativas de cara a las opciones de Aston Martin en 2024.

Con todo, está claro que el primer objetivo de Fernando Alonso y Aston Martin en esta nueva temporada es alcanzar de una vez por todas, la victoria 33 del piloto asturiano, un anhelo que la afición española lleva años buscando y que, para lograrlo, será esencial que los de SIlverstone se hagan con un coche realmente competitivo, para que Alonso pueda competir contra los Red Bull, algo que, por ahora, Stroll no ve como un objetivo asumible.

Así pues, han llegado las peores noticias posibles para Fernando Alonso, y lo han hecho desde el box que tiene al lado, pues Lance Stroll se ha encargado de echar agua al vino y frenar la euforia generada con las afirmaciones de Fallows en la presentación del nuevo AMR24.