Valtteri Bottas explota contra Williams en Monza; el pedido de sanción contra Colapinto

En las últimas horas, salió a la luz un audio de Valtteri Bottas, el experimentado piloto del equipo Kick Sauber F1 Team, solicitando una sanción para Franco Colapinto, el joven piloto argentino que forma parte del equipo Williams y debutó en la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de Italia.

Todo ocurrió en la vuelta de formación, cuando el finlandés le indicó a su equipo por radio que el argentino había dejado demasiada distancia con Lance Stroll de Aston Martin. El movimiento irregular habría ocurrido al salir de la curva Parabólica.

“Fue muy lento”, se lo escuchar decir a Bottas y argumentó que eso le daba la oportunidad de ganar su posición.

En ese momento, el ingeniero de Kick Sauber F1 Team, Steven Petrik, le volvió a preguntar al respecto: “¿Crees que Colapinto fue demasiado lento ahí?". La respuesta de Bottas fue afirmativa por lo que el equipo elevó el reclamo a los comisarios que el piloto de Williams reciba una sanción.

Sin embargo, la cuestión no pasó a mayores y las autoridades no aplicaron el artículos 44.8 sobre procedimientos de largada.

Tras la difusión del audio, el subcampeón del mundo en 2019 y 2020 ganador de 10 grandes premios explicó lo sucedido y admitió que el objetivo de ese reclamo era buscar que penalicen a Colapinto para ganar posiciones en la carrera.

“Sí, es sólo que no sé por qué la diferencia era tan grande. Obviamente es su primera vez, pero aún así, sí, estoy seguro de que aprenderá de ello. Solo lo reporté porque podríamos ganar un lugar si lo penalizan. Así que, ese es el nombre del juego”, comentó Bottas.

Vale aclarar que, en su debut, Colapinto finalizó en 12° mientras que el finladés en el puesto 16.

