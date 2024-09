Williams desvela un dato aterrador para Carlos Sainz y Colapinto avisa: si falla, será su sustituto

Uno de los protagonistas inesperados de esta temporada está siendo Franco Colapinto. El piloto argentino ha llegado a Williams como recambio, hasta final de temporada, del ya despedido Logan Sargeant, el cual, tras una primera mitad de año, llena de accidentes ha acabado fuera antes de tiempo, dando lugar a un Colapinto que, pese a saber que el año que viene su asiento será de Carlos Sainz, no deja de demostrar que tiene nivel para ser piloto de F1 con todas las de la ley.

Tan es así que, después de quedar en una más que correcta 12ª posición en el GP de Italia, desde Williams han desvelado que, en sus pruebas dentro del simulador, su nivel no está para nada lejos del de Alexander Albon. Pues, como afirmó James Vowles en declaraciones a Last Word on Motorsports: “Dentro de un entorno de simulación está a una décima de Alex Albon”. Un dato, el ofrecido por el jefe de equipo de Williams, demuestra que la velocidad de Colapinto está ahí y, con tiempo, hay talento para forjar a un gran piloto.

Sin asiento en 2025, Williams está entre la espada y la pared

Pese al más que buen hacer por parte del argentino, la realidad es que su asiento será imposible de mantener para 2025. Y es que, con Carlos Sainz ya firmado, en Williams saben que no hay opciones de que Colapinto siga como piloto en el equipo británico. Dando así espacio para que, o bien sea el tercer piloto, o busque suerte en otras escuderías con asientos libres.

Sea como sea, toda la presión está en el tejado de Carlos Sainz. Pues, el español llegará a Williams a sabiendas de que detrás suya hay un piloto más que talentoso que, ante la más mínima duda, estará listo para dar el paso adelante que le permita relevar a un Sainz que llega a Williams con la misión de liderar al equipo, evolucionar el monoplaza y ser competitivo desde el primer día. Algo que deberá cumplir si no quiere que comiencen a llegar las primeras dudas sobre su nivel dentro del legendario equipo británico.