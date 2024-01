8 días antes, Marc Márquez, por delante de VR46, vuela con la Desmosedici GP23 con palo a Ducati

Si hay que interpretar hacia dónde puede ir Marc Márquez en su nueva etapa en Motor GP, esta vez en Ducati, y para ello tomamos la guía de presentaciones veremos que todo va viento en popa y que la ilusión es máxima en el ilerdense, toda vez que su equipo será el primero en presentarse en sociedad, el próximo día 20 de enero. Justo después hará su puesta de largo Ducati con Enea Bastianini y Pecco Bagnaia, y sobre ello cabe resaltar que, así como Jorge Martín y Pedro Acosta se resisten a confirmar, el 93, aseguran, volará con la Desmosedici GP23.

Apuesta absoluta por el piloto récord

Uno de los grandes valedores del de Cervera en su nueva etapa, de sus posibilidades de luchar con los mejores, es su hermano y compañero de equipo, Álex Márquez, quien no tiene ninguna duda de que Marc será rápido desde el primer momento. Quizá no se aventure tanto como para colocarlo entre los favoritos al título, pero desde luego sí cree que estará cerca de Bagnaia y Jorge Martín.

“No tengo ninguna duda de que alcanzará el nivel porque ya lo demostró", dijo el pequeño de los Márquez en palabras de Crash. “Por supuesto, tiene que tener cuidado al principio de la temporada porque hay muchos pilotos de Ducati con más experiencia que él con esta moto” y debe “ver si puede sumar buenos puntos en las primeras carreras y hacer una temporada dando un paso adelante, entonces estará en la pelea”. Ahí está la clave para el otro piloto de Gresini, que, con todo, cree que “seguramente será rápido y nos pondrá en dificultades al resto de nosotros. De todos modos, será fantástico ver hasta dónde llega con esta nueva moto”.

Polémica al aire

El mismo ocho veces campeón del mundo contradijo la versión oficial de Ducati sobre su fichaje, donde aseguró justo lo contrario al respecto del interés de la marca en él: “nunca tuve la sensación de que fueran reacios a ficharme o que no me querían, porque de lo contrario no habría dado este paso", comentó en GPone.com . Irónico, aseguró que firmó un año porque no estaba preparado para otra relación larga, y, además, dejo caer otra revelación sorprendente: “antes de decidirnos a pasarnos a Gresini, hubo contactos con otras marcas que no desvelaré.

Otras puestas de largo

Solo Pramac queda por confirmar fecha de presentación. La citada Gresini, el equipo oficial y VR46 harán su puesta de largo de forma consecutiva del día 20 de este mes hasta el 24, que cierra el equipo de Valentino Rossi. Tampoco la Tech3 tiene fecha para la puesta de largo de su RC16 2024, que sí veremos en Red Bull KTM el día 12 de febrero.