Aprilia y KTM desnudan a Ducati y Dall'Igna cede: Marc Márquez será Nº1 y Bagnaia y Rossi, hundidos

Tras confirmarse el bombazo mayúsculo anunciado ayer en Don Balón Moto GP de la marcha de Jorge Martín a Aprilia como sustituto de Aleix Espargaró, ahora es Enea Bastianini el que se marcha del equipo italiano, cosa que queda confirmada, y eso allana el camino a Marc Márquez, que ha pasado de piloto no deseado en Ducati en 2023 a favorito a todo en la 2025, donde no solo supera a los antes citados, sino a Francesco Pecco Bagnaia y Valentino Rossi.

Ducati pega un volantazo

Al final, Marc Márquez lanzó el órdago a la firma italiana y esta dudó, no confirmó pese a todo a Martín y entonces este tomó la vía de Aprilia, que le ha recibido con los brazos abiertos. Y esa falta de cariño y seguridad mostrada con el madrileño es pareja a la que sufre un Bastianini que ahora también confirma que se va, al menos así lo ha dicho su agente, Carlo Pernat, quien comentó en Mugello que “el futuro de Enea ya está diseñado. No firmado, pero sí diseñado. No se puede saber todavía, pero sí que tendrá una moto oficial. Enea tendrá siempre una moto oficial, que es lo importante”, asegurando que poco después que ese futuro estaba en el Tech3, que le daría actualizaciones de KTM de fábrica.

Es decir, de golpe y porrazo Ducati ve como pierde a dos piezas clave en los últimos años en su organigrama cediendo ante un Marc Márquez que ha conquistado en tiempo récord la mejor moto, que ya no le puede negar Gigi Dall'igna. Eso, como es lógico, no solo ha sentado mal a los citados, sino que también es ya un problema para el mismo bicampeón del mundo, Bagnaia, que tendrá al peor compañero posible en la lucha por un Mundial, y a Valentino Rossi, que pierde por duplicado.

Preparado para el título

Recordemos que la idea de Márquez era estar entre los mejores esta campaña para, en la siguiente, la 2025, acometer el asalto al título y qué mejor manera de hacerlo que con la moto más importante del paddock, una GP25 que será idéntica a la de un Bagnaia que ya está sufriendo a un Márquez con una GP23. En lo que respecta al dueño de VR46, el golpe duro es doble: por un lado, el 93 le quita a sus dos pilotos y a su equipo, Bezzecchi y Di Giannantonio, la opción de una GP25; por otro, su rival histórico tendrá la mejor herramienta para asaltar su noveno título… si no lo logra esta temporada. Sin duda, con la nueva moto, Márquez es favorito Nº1 al cetro el año que viene y ha cambiado su destino en tiempo récord.