Marc Márquez aprieta a Ducati y KTM se queda con el molde: 2 ofertas ganadoras y 2 bombazos listos

Esta vez sí, Ducati consiguió en casa, en Mugello, colocar a sus dos motos de fábrica por delante de quienes, a la vez, les dan más alegrías y quebraderos de cabeza como son las Prima Pramac de Jorge Martín y la Gresini de Marc Márquez, que fueron tercero y cuarto, respectivamente, pero esto es solo un alivio provisional porque el órdago del de Cervera ha obligado a reconfigurar el plan en marcha y Ducati, descolocada, ha destruido la paciencia del piloto con más futuro, Jorge Martín, que he terminado marchándose a Aprilia.

Por un lado en el trazado italiano, estaba un Enea Bastianini que hizo una sensacional carrera pero que está previsiblemente descartado para la temporada que viene como compañero de Pecco Bagnaia, pero, por otro, estaba Martín, que ya había sido elegido como nuevo piloto de Lenovo Ducati para 2025, claro está, siempre y cuando el 93 aceptará vestir los colores de Pramac, sin embargo lo planeado con el ocho veces campeón del mundo ha saltado por los aires y ahora la incertidumbre es enorme, porque Martín ha decidido no esperar más y marcharse a Aprilia y Márquez tiene sartén y media por el mango.

Y es que Martín no escondió en suelo transalpino que la espera y la falta de confianza, la falta de respuesta oficial a la decisión tomada por el equipo italiano, le estaba afectando en su rendimiento, lo cual era un síntoma gravísimo que ha terminado en tragedia en Borgo Panigale. A la vez, Márquez, calculador, ha mantenido su hoja de ruta, negociando más escenarios. En Ducati no quieren perder al ex Honda, desconfían de lo que puedan estar ofreciéndole y, a la par, han ido viéndose obligados a mantener la incógnita hasta que pudieran dar algo que saborear al catalán... y al final han perdido al madrileño. Qué cosas.

Las propuestas ahora para el 93

Sobre ello, en pleno Test de Mugello se vino hablando de dos posibilidades para Márquez, una era la que sopesaba el director deportivo de Ducati, Mauro Grassilli, en base a darle al 93 una GP25 pero sin contrariar a Pramac, es decir, sumando una quinta moto de fábrica al equipo de Búfalo. La otra venía de KTM y le llevaría a compartir las mismas actualizaciones que la KTM de Binder y Pedro Acosta pero en GasGas. Esta última, en principio no está descartada y con la marcha del 89 siembra el terror en Italia. Ahora la GP25 tiene un solo destinatario y Ducati no va a cometer el mismo error, lo anunciarán pronto.