Arde 2022: Yamaha dispara con fuego y a Márquez ya le busca sustituto

Estamos en un periodo de pausa necesaria antes de volver al asfalto, uno de esos parones que tanto necesitan los pilotos, como han asegurado protagonistas como Marc Márquez o más recientemente el campeón del mundo en 2020 Joan Mir, sin embargo puede que esta calma se haya roto o esté en proceso de hacerlo por unas declaraciones procedentes de Yamaha que traen cola por involucrar a Maverick Viñales y Fabio Quartararo. Todo ello en medio de una propuesta sorprendente para sustituir al compañero del 93 del ala dorada.

Con respecto al primer asunto, hay que decir que aún no hay respuesta de Viñales con respecto a las palabras de Lin Jarvis, manager de Yamaha, referente a la etapa tormentosa del español en la firma nipona; una que acabó con Viñales suspendido y posteriormente fuera del equipo. Hoy el piloto hispano trata de poner a punto su nueva moto en Aprilia Racing Factory Team, pero Jarvis tiene su propia opinión sobre el de Figueres.

“Por mi parte, Maverick es una persona muy complicada, y creo que probablemente comparte la misma cantidad de talento natural en bruto que Fabio (Quartararo)”, dijo Jarvis a MotorSport, poniendo énfasis en el hecho de que “creo que Maverick era plenamente consciente de lo rápido que es Fabio y creo que de alguna manera Maverick todavía está lidiando con sus demonios internos”.



Mir, a escena

El medio The Race ha hecho un análisis acerca de las posibilidades escasas de tocar la corona de Moto GP que tiene Suzuki de cara a 2022 por lo visto en 2021 y de cómo Honda podría beneficiarse de ello a través de la firma de Mir, que podría ser el sustituto para Marc Márquez en la firma nipona de su actual compañero, Pol Espargaró. Evidentemente es solo un análisis de la situación precaria en la que se ha encontrado Mir en 2021 y las posibilidades que tiene el piloto con respecto al futuro si Suzuki no es capaz de satisfacer sus ambiciones; ahora bien, no es descabellado pensar tal cosa ya que el mismo Mir ha dicho en más de una ocasión que quiere luchar de nuevo por el título.