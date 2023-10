Arde Tailandia: Martín planteará un infierno a Bagnaia y Márquez se pone fecha de caducidad, cercana

Dos reveses consecutivos no han terminado de acabar con las esperanzas de Jorge Martín. Ni mucho menos, es más, el madrileño sigue en sus trece de tratar, en las cuatro últimas carreras, de darle la vuelta a la clasificación con respecto al actual líder y máximo favorito a la corona de 2023, Francesco Pecco Bagnaia. Es más, planea cambiar de estrategia y con ella voltear su situación. Por otro lado, también hay novedades con respecto al futuro de próximo piloto de Gresini, Marc Márquez.

Una deriva que no le ha beneficiado

Jorge Martín ha dominado y ha sido el piloto más rápido, y, sin embargo, la distancia con Bagnaia ha crecido hasta ponerle en una situación límite: a falta de cuatro citas para el final del campeonato, el italiano domina con 366 puntos sobre los 339 del español (27 puntos). Por eso Martín, que ha visto como el campeón le daba la vuelta a la situación, quiere correr de otra forma más efectiva.

En DAZN, el piloto de Pramac decía que “he aprendido que, cuando estás peleando por un Mundial, tienes que pelear con las mismas armas que tus rivales; sobre todo si eres más fuerte que ellos”, pero, a la vez aseguraba que “es importante permanecer concentrado. Voy a luchar por el Mundial con todas mis fuerzas”.

Una última vuelta que puede valer un MUNDIAL 😱



El neumático blando de Jorge Martín no aguantó... ¡¡Y perdió una ventaja de 3 segundos en cabeza!!#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/X9DVmJswOZ — DAZN España (@DAZN_ES) October 21, 2023

¿El final del 93 o de nuevo el principio?

En una entrevista con Motorsports, Márquez aseguraba que, como decía su hermano Álex Márquez, si la temporada que viene no disfruta, sí podría acercarse su adiós: “el cambio que hago es para volver a divertirme. Si con ello no soy capaz de lograrlo, ya no es retirarme, sino que entenderé muchas cosas. Si eso ocurre tendré que aceptar que mi papel ha cambiado, pero retirarme no pasa por mi cabeza”, comentó.