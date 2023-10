Marc Márquez avisa a Gresini, raja y 0 bromas, y Honda la lía con el otro 93: intento lamentable

Marc Márquez necesitará bien poco para ser competitivo la temporada que viene, por lo que lo que Ducati puede darle, sobre todo en base a sus actuales prestaciones, le podrá valer para desde el primer momento estar peleando con los mejores. Pero está por ver. Incluso el mismo piloto ilerdense expresaba estas incógnitas e inseguridades con el arriesgado paso a un lado que ha dado con Honda en dirección a Gresini. Y estas también transcienden en lío en Japón por el sustituto del 93.

De la pelea por el Mundial 2023, al de 2024

Al margen de la emocionante lucha por el Campeonato del Mundo de Moto GP 2023, es inevitable asomarse a un lado para vislumbrar cómo puede ser el próximo, allá por 2024, donde, entre otras cosas, Márquez cambie de marca y veamos quién le sustituye en la firma japonesa. Allí, en su antigua casa, Johann Zarco ha dejado retratado a Repsol Honda. El francés, que firmó con LCR una vez Álex Rins lo hizo por Yamaha, confirmaba que sus opciones de sustituir a Márquez han bajado por un episodio incómodo con el equipo de fábrica.

A Zarco se le presentó la opción, pero no salió como esperaba: “No podía descartar la oportunidad del equipo de fábrica", comentó el galo en Sky, asegurando que “necesitaba pensarlo y Cecchinello lo respetó. Mi jefe, tanto en Indonesia como aquí en Australia, habló con el equipo de la fábrica. Los vimos indecisos y eso no me gustó”, zanjaba el asunto. Por ahora Honda hace agua en ese aspecto.

Dudas

Pero los focos están puestos en si funcionará el 93 en Ducati o no, y ahí Márquez ha sorprendido con dudas, que reflejaba Crash acerca del fichaje por Gresini " Todavía ahora tengo dudas. Tendré dudas hasta probar la moto. Pero esto es normal. Es una gran decisión”, aseguraba, explicando que estaba convencido de su decisión “pero tienes interrogantes y dudas en tu cabeza. Estás pensando: ‘Quizás después de 11 años montando un tipo de bicicleta, tendré que ajustar muchas cosas en mi estilo de conducción para adaptarme".