Bagnaia, Jorge Martín y Valentino Rossi mete 3 obstáculos más a Marc Márquez: el primero, en Qatar

Indudablemente -ya lo dijo Marc Márquez y se demostró en los test de Sepang y Losail- los tres grandes favoritos en estos momentos para pelear por la victoria en la carrera inaugural de la temporada, un Gran Permio de Qatar que se disputará entre el 8 y el 10 de este mes en el Lusail International Circuit, son Francesco Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini, seguramente por ese orden; no en vano, ni Márquez se ve en esa pelea por el momento ni Valentino Rossi se lo va a poner fácil para que pueda estar en ella.

Es más, la influencia de Il Dottore dicen que fue un factor clave para que Márquez no fuera considerado para ser compañero de Jorge Martín en Prima Pramac, marca que se presentó ayer con un modelo muy agresivo. En su lugar, Franco Morbidelli ganó la moto y aunque no ha tenido un inicio del curso afortunado y no estará en la primera cita, será un duro competidor si puede recuperarse a tiempo. Y como él y de forma más inmediata, los dos pilotos en nómina de The Doctor, Marco Bezzecchi y Fabio Giannantonio.

Como Márquez y su hermano Álex, los dos pilotos de Pertamina Enduro VR46 Racing Team llevarán la Ducati Desmosedici GP23, sin embargo, ambos se han mostrado competitivos en los test, incluso siendo Giannantonio de los mejores del paddock. Y si nos atenemos al gran objetivo de Marc Márquez, que es al menos igualar a Valentino Rossi en cuanto a títulos antes de retirarse, y de las expectativas de ilerdense en el inicio del Mundial, lo cierto es que los dos VR46 parecen ser lo rivales directos en el crecimiento con la Gresini del ocho veces campeón del mundo. El choque de intereses se formula solo.

Por su parte Marc Márquez, que estuvo con su hermano en el Hormiguero, sigue con su línea modesta, de disfrutar más que de pensar en ganar. “Llevo dos años sin ganar una carrera, no puedo afrontar un año pensando en ganar el mundial. Primero tendré que ir pillando puntos, un top 5, luego un podio… poco a poco”, decía el 93; por su parte, su hermano aseguraba que “yo creo que Marc, si tiene la paciencia que creo que tendrá y el perfil bajo ese que ha dicho o que está demostrando, puede llegar muy arriba a final de año. Pero tiene que tener la paciencia, que no se caliente”.