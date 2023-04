Bagnaia preocupa en Ducati y se abre la puerta para Alex Márquez: se avecina conflicto en Austin

El fin de semana de Pecco Bagnaia en el GP de Argentina en Termas de Rio Hondo no dejó las mejores sensaciones en el piloto italiano. El vigente campeón del mundo estuvo muy lejos del nivel mostrado en el circuito de Portugal que le sirvió para ganar las dos carreras. En Argentina, en cambio, los resultados fueron muy distintos, acabando sexto en la sprint y en el suelo en la carrera del domingo, unos resultados que dejaron muy tocada su confianza.

Bagnaia sabe que si quiere revalidar su título mundial deberá hacer un gran campeonato sin errores, algo que no ha cumplido en la segunda cita de esta temporada: “Estoy muy disgustado. Tuve una caída de esas que no se entienden. Éstas son las más difíciles, de las que mas cuesta aprender”.

El piloto italiano no se explica su error en Argentina, un hecho que le ha obligado a replantearse el hecho de si sigue siendo el mejor: “He cometido un error. Me preguntaba si este año era mejor piloto, más preciso y sin errores haciendo mejor las cosas. Pero es la segunda carrera del año y ya me he caído”. Pecco se cayó mientras intentaba adelantar a Álex Márquez, el piloto que ya le saco de quicio en la carrera sprint del sábado y ya amenaza con ser el nuevo jefe de filas de Ducati.

El tercer puesto logrado en Termas de Rio Hondo supuso el primer podio del pequeño de los Márquez en su carrera en Moto GP, un hecho que marcó el final de una sequía demasiado larga para el bicampeón del mundo en Moto3 y Moto2.

Así pues, todo apunta a que en la próxima cita mundialista de Austin habrá una dura competencia entre Bagnaia i Márquez para convertirse en el número 1 de Ducati y adelantarse en la lucha por el mundial. Todo ello mientras Marc se prepara para volver con todo en uno de sus circuitos favoritos, donde es capaz de todo.