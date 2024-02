Ducati da nuevo motor a Marc Márquez, el amigo de Rossi, y KTM ya desafía gracias a Binder y Acosta

De lo que tanto se habla sobre Marc Márquez, este lo repudia, lo deshecha de su día a día. Vamos, que no quiere ni oír hablar de ello. Y es que se apunta que el 93 puede estar en tiempo de carrera al menos luchando con los mejores, lo que le aporta posibilidades de Mundial teniendo en cuenta cómo se maneja el 93 en el cuerpo a cuerpo. Y estas proyecciones se basan en datos y sensaciones, también en la historia, y no solo en lejanas conjeturas, sino que en Ducati está planteado ese escenario.

Ningún problema a la vista, aunque ya veremos qué ocurre si sucede

Gigi Dall’Igna ha hablado con Motorsport al respecto no ya de la llegada a Ducati de Márquez, sino de que pueda ser competitivo junto a sus mejores pilotos e incluso que pelee por el Mundial, a lo que el director general de la firma italiana comentó que “si Marc gana el próximo campeonato será porque era el mejor, y porque se lo merecía. La ecuación es muy simple. No veo cómo puede dañar la imagen de Ducati. Nunca me he planteado si cuenta más el piloto o la moto. Es la combinación la que gana”. Es decir, el escenario no pillaría por sorpresa al equipo dominador; otra cosa es que eso cambiaría completamente la configuración de sus planes en 2025. Y sobre eso también hay eco.

Es más, hay muchas voces que sitúan al 93 en el camino de ser un serio aspirante para compartir colores y moto con Francesco Pecco Bagnaia en la temporada 2025, para lo que el mismo Dall’Igna dio un emotivo motor, un ejemplo, al español con el malogrado Marco Simoncelli, íntimo amigo de Valentino Rossi: “después de empezar el año con la moto del año anterior y ganó carreras con ella. Luego, al final de la temporada, le dieron la moto nueva”. ¿Alguien duda de que si Márquez es el mejor o el segundo mejor piloto de Ducati esta temporada será considerado a dirigir el proyecto en 2025?

A por el título

Si bien últimamente hemos visto como hay cierto optimismo en Yamaha y Honda en los primeros test, pero desde la prudencia de saberse todavía muy lejos de las marcas europeas, y de que Aprilia por ahora no se sitúa al nivel de la lucha por triunfos, echando un paso atrás, KTM hace justo lo contrario y nada menos que de boca de Pit Beirer, quien afirmó en Motorsport con rotundidad que “ya está escrito a lo grande que queremos luchar por el título en 2024”. Ayuda la gran temporada pasada de Brad Binder, la “base sólida consolidada en invierno y seguramente también la presencia de Pedro Acosta, sensación del equipo desde la GasGas Factory Racing Tech 3.