Márquez y Bagnaia empujan fuera a Quartararo y Bastianini, y Gresini arriesga 2024 a una carta clave

Está tan cercano el próximo Test oficial y tanto el inicio del Mundial que los nombres de los pilotos libres para 2025 empiezan a bascular de un equipo a otro, siendo Bagnaia la gran certeza de Ducati, Marc Márquez la gran incógnita, las marcas japonesas quienes más deben avanzar para conservar lo bueno que tienen y ahora Aprilia quien se mete en medio de todo ello. Pero vayamos por partes.

¿Cambio de equipo para el francés y el italiano?

Al hilo de lo introducido, quizá no sorprenda que tanto Fabio Quartararo como Aprilia se hayan desmarcado con informaciones que ponen patas arriba la lucha de nombres de cara al Mundial de 2025, y en este caso no hablamos, no al menos directamente, del número 1 del equipo rojo y del 93 de Gresini. Y es que el francés campeón del mundo no ha negado que ya mira fuera lo que Yamaha no parece pueda darle, mientras que la firma de Scorzè lanza la caña a Bastianini, número dos en Ducati.

“Ha habido una respuesta a lo que yo pedía, aunque el resultado de ello a lo mejor no es el que quería. Ya he tenido primeros contactos con otras marcas, pero eso seguramente Yamaha ya lo sabrá. Ahora le toca a Yamaha ver qué pasos da”, ha dicho el campeón en 2021 a Motorsport. Y eso es poco menos que un ultimátum en esta temporada en curso. Por su parte, Bastianini ya tiene un serio pretendiente en Aprilia, como ha dicho a la Gazzetta dello Sport el director deportivo de la marca, Massimo Rivola: “en la parte superior de la lista de deseos, no puedo evitarlo, está Enea Bastianini”, haciendo mención Rivola a la competencia que se le presenta al italiano con Jorge Martín y Márquez de cara a revalidar su estatus en Ducati en 2025.

El punto crucial para Gresini

A la vez, ha hablado en exclusiva con Moto San el jefe técnico de Gresini, Frankie Carchedi, y ha dado la clave sobre la hipotética lucha por el título Mundial de Márquez: “lo único que puedo decir es que mejoraremos a medida que avance el año. Todo depende de las tres o cuatro primeras carreras, de lo alto que sea el nivel inicial y de lo que tengas que mejorar. Entonces entenderás qué tipo de año puedes hacer”, decía en el citado medio.