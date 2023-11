Bezzecchi recula, Honda se hunde y Marc Márquez lo deja claro: el problema de Bagnaia ya es real

Fabio Quartararo, Marco Bezzecchi o Francesco Pecco Bagnaia sintieron en los Test de Valencia que algo había cambiado con respecto a Marc Márquez y otros tantos percibieron que ese cambio puede tener una incidencia directa e instantánea en la lucha por el Mundial de 2024. Y en estos casos, son las señales, las sensaciones, las que marcan la evolución, la dinámica que pueden llevar unos y otros, y así como las del ilerdense son inmejorables, Luca Marini ya sufre con la Honda. Evidentemente es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero el primer sorbo es prometedor para unos y preocupante para otros.

Bezzecchi, cal y arena

Tras las durísimas palabras del piloto transalpino contra Marc Márquez, el italiano ahora recula y baja el tono con respecto al ocho veces campeón del mundo. Y no solo eso, alaba su paso al frente. Esto último no solo lo percibió el de Rímini, también el resto del paddock, incluido el mismo piloto catalán. Sobre lo primero, el de VR46 Mooney dijo en el circuito ante los medios que “leí algunos artículos en los que se contaban cosas muy feas que yo nunca dije”, decía, a la par que dejaba entrever que no le sorprendía el ritmo de Márquez, ya que “la moto es competitiva y nadie puede decir que Marc no sea un piloto rápido, al fin y al cabo es un campeón”. Huele a punto y seguido.

Nuevo rival

Sin embargo, Ducati no esperaba una adaptación tan rápida del español, esa es la verdad, lo que efectivamente confirma que el 93 no solo será rápido con la Gresini, sino que puede ser algo más que eso, es decir, una auténtica amenaza para Bagnaia. Es cierto que el 93, exigente, sacó bastantes defectos a su nueva moto, pero en general resaltó que “el motor es muy bueno, es muy cómodo. No solo el acelerador, sino también la delantera”. O lo que es lo mismo, para Borgo Panigale las primeras impresiones son excepcionales pero el de Cervera es muy cauto. Con todo, hay quien ve a Márquez rodando con los mejores en 2024 porque siente la moto pese a todo lo que ha de mejorar de ella: la exigencia y el ritmo afinan un proyecto de aspirante real.

Mirad esta onboard de Marc Marquez en su nueva ducati Gresini. En 2024 van a pasar cosas...pic.twitter.com/krohrGNrzH — Magic 🥚🥚🐂 #MagicSWAP (@Magic14Nano) November 28, 2023

Honda, a la expectativa

Por todo ello podemos decir que la incertidumbre para Márquez ha acabado, empieza a sentir la velocidad y el rendimiento y eso es justo lo que Honda no solo no le prometía, sino mantenía la indecisión. Y lo sigue haciendo, Joan Mir y Luca Marini lo han sentido. Es más, Alberto Puig, mánager del equipo, no lo negaba, argumentando que “los pilotos tendrán que darnos sus ‘inputs’, para saber si el desarrollo va o no en la dirección correcta”, lo cual suena como un proceso largo y complejo, precisamente de lo que huyó Márquez.