Con Honda, un catalán hace hueco a Marc Márquez: oportunidad en la guerra con Jorge Martín y Ducati

El salto de Marc Márquez de Honda a Ducati nunca fue visto como una traición al equipo japonés. Cuando las necesidades del mayor de los Márquez dejaron de estar alineadas con las de la marca del ala dorada, equipo y piloto convinieron que lo mejor era separar sus caminos tras seis campeonatos de MotoGP y que ahora, con el catalán lejos del equipo, han contribuido, desde lejos y sin incidencia directa, en que Marc tenga una nueva opción para ser piloto oficial.

Pese a que fue en Barcelona que Aleix Espargaró anunció que se iba a retirar de la competición, no ha sido hasta este domingo, que se ha confirmado, a través de Motorsport.com, que su siguiente destino va a ser un puesto como piloto probador de Honda. Un cambio sin el cual, fuera probable que Il Capitano hubiera seguido un año más en Aprilia, dejando al mayor de los Márquez sin un hueco en el equipo italiano.

Favor entre comillas, que presiona a Ducati

Como ya hizo en su momento, Jorge Martín, ahora es Marc Márquez el que presiona para ser el elegido para el puesto de compañero de Pecco Bagnaia en el equipo Lenovo Ducati. En este sentido, mientras que el madrileño juega con irse a Yamaha en caso de no ser el elegido, el hueco en Aprilia permite a Marc hacer lo mismo con el asiento que deja libre Espargaró.

Y es que, en medio de una guerra interna como la de Ducati, cualquier medida de presión puede acabar siendo diferencial a la hora de marcar diferencias. Pues hasta ahora, no había un peligro real de que los de Borgo Panigale perdieran a Marc. Sin embargo, ya no se trata de que siga en Gresini o en el equipo oficial, sino que el 93 podría acabar fichando por Aprilia, de este modo, las condiciones ya no las impone Ducati.

Así pues, pese a haber sido desde muy lejos, y de forma remotamente indirecta, Honda ha echado un cable a Marc Márquez con el fichaje de un Aleix Espargaró que, sin la oferta de los japoneses, quién sabe qué hubiera decidido de cara a 2025.