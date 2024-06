KTM da el paso definitivo con Pedro Acosta y da el portazo a Marc Márquez con dos opciones para 2025

El fin de semana del Gran Premio de Mugello de MotoGP ha venido marcado por la decisión definitiva de Ducati sobre quién será el compañero de Pecco Bagnaia en 2025. En este sentido, con Jorge Martín como gran favorito al mono rojo, todos los focos han comenzado a apuntar a Marc Márquez, que tras confirmar que Pramac no es una opción para él, disparó los rumores sobre un posible cambio de marca en los que el equipo KTM se vio envuelto.

Ante esta situación, el equipo austríaco no ha tardado en dejar prácticamente zanjado el asunto con el mayor de los Márquez, al menos, hasta 2026, pues se ha anunciado, de forma oficial, que Pedro Acosta subirá, el próximo año, al equipo oficial sustituyendo a Jack Miller y formando pareja con un Brad Binder que, con contrato hasta 2026, no deja hueco para el 93 en el equipo oficial de KTM.

Como Pramac, GasGas no es una opción

Pese a contar con la moto oficial, las palabras de Marc Márquez en rueda de prensa ya dejaron más que claro que el de Cervera no contempla un cambio a otro equipo satélite. De este modo, si no es un equipo oficial el que llama a la puerta, el mayor de los Márquez no tiene intención alguna de dejar Gresini. De modo que, pese a estarse refiriendo a Pramac, Marc también rechazó por completo la opción de GasGas Tech3.

O sigue o solo hay dos opciones

Con la oficialidad del ascenso de Pedro Acosta, KTM deja en dos las opciones que tiene Marc de cara a cambiar de equipo en 2025. Pues, si no quiere seguir en Gresini, tiene sobre la mesa la opción de la Ducati oficial, la cual no depende de él, y la de Aprilia, que, sin hacer mucho ruido se ha acabado imponiendo como una opción realmente seria, pues ahora mismo es el único equipo oficial que le pondría un contrato sobre la mesa.

Así pues, Márquez ya sabe que las opciones de cara a 2025 se le van acabando. Si no quiere seguir en Gresini con una moto de fábrica, el catalán ya sabe que KTM le ha cerrado las puertas mediante el ascenso de Pedro Acosta y el contrato de Brad Binder.