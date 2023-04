Marc Márquez acorrala a la FIM con la sanción y ganaría 2 ventajas en Jerez: lío bestial a la vista

Tras el accidente de Marc Márquez con Miguel Oliveira en el primer gran premio de la temporada, en Portimão, que para el español ha sido el único, estalló un maremoto en los despachos que todavía no se ha cerrado pero cuyas pesquisas apuntan a posible victoria de Honda y el 93, cuya sanción puede que no se haga efectiva en la próxima cita, en el fin de semana del 29 y 30 de abril en Circuito de Jerez Ángel Nieto.

Pendiente se superar su cirugía y estar listo para correr, Márquez podría llegar a suelo hispano libre de carga penalizadora, ya sea por decisión en firme o por falta de resolución, y con el aliciente de empezar un fin de semana desde Honda como último ganador de la anterior cita del Campeonato del Mundo de MotoGP, tras el triunfo de Álex Rins en el Circuito de las Américas del pasado fin de semana. En la firma del ala dorada, aseguran, este triunfo les repercutirá no solo positivamente en la moral del equipo, sino también en importantes datos de cara al futuro.

Malestar y final incierto

Dos de las firmas que más se han quejado de suspensión cautelar de la sanción a Márquez, que llevó a cabo el Tribunal de Apelación, han sido Yamaha y Aprilia, de hecho, Aleix Espargaró fue uno de los pilotos más críticos con el de Cervera, y básicamente porque no hay firmeza en la decisión. Al hilo de ello, Lin Jarvis, director en Yamaha, presionaba y decía no entender el retraso en la decisión final aunque cree que si en Austin hubiera estado Márquez, lo habrían sancionado. Pero nadie puede asegurarlo.

Y ese es el punto a tratar, hay indicios tanto de una cosa como de la otra y caiga para donde caiga la decisión el lío va a ser descomunal, ya sea porque enfadará por las formas, que contravienen la norma jurídica, o porque dejará sin castigo una acción que debería tenerlo. El precedente, además, no ayuda. David Muñoz recibió una penalización similar pero especificando que cumpliría la sanción en la siguiente cita, la cual, a diferencia del caso de Márquez, sí se especificaba cualquiera que esta fuera (por si no podía estar), no como con Márquez, donde se especificaba “en el Gran Premio de Argentina”.