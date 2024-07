Yamaha opina sobre Márquez y Bagnaia, Ducati responde a Rossi y Pedrosa se mete en el gran charco

Es normal que una franquicia tan exitosa y que la temporada que viene espera concretar los saltos que van pergeñando de menos a más -algo que confirma Fabio Quartararo-, como es Yamaha, tenga un sencillo ejemplo en el que mirarse para ver qué puede ser de Ducati y el Mundial cuando Francesco Pecco Bagnaia y Marc Márquez corran para la misma factoría, con la misma moto. Y esta opinión de la marca nipona toca a Valentino Rossi, algo sobre lo que también opinan en Borgo Panigale y, de forma polémica, Dani Pedrosa.

El rincón que lo vivió

El que fuera jefe de filas en tiempos de Valentino Rossi en Yamaha, Lin Jarvis, ha opinado en TNT Sport sobre el dueto que ha formalizado Ducati -ya saben, Bagnaia y Márquez- en términos que le son familiares; los suyos, con Rossi y Jorge Lorenzo: “hay mucha gente muy exigente, muchos grandes egos en este Campeonato. Pero lo necesitas para convertirte en Campeón del Mundo. Esa es la realidad”, decía. No obstante, lejos de ser crítico, alaba la jugada de su rival y actual dominador en Moto GP: “el momento más difícil fue con Vale y Jorge juntos, y la división del box. Pero al final fue nuestro tiempo más ganador. Ganamos varias coronas triples. Al final del día, siempre elegiría a dos pilotos exigentes en lugar de dos pilotos fáciles”.

Davide Tardozzi opina parecido, incluso con Rossi en la ecuación, algo que a ellos les salió mal pero que ahora, en su opinión, han corregido: “Es una apuesta completamente diferente debido a la preparación que tenemos hoy como fabricante, moto, dirección y dirección técnica. Éste fue el verdadero error cuando trajimos a Valentino a Ducati. No estábamos preparados", decía a GPOne.

Y llega la polémica de Dani

En el podcast de Moto GP, Por orejas, Pedrosa daba su versión del OK de Ducati al 93 y la salida de Jorge Martín y el primero no sale demasiado bien parado, de nuevo, en una comparativa con Rossi “en el caso de Valentino sus movimientos siempre los ha hecho un poco más con el corazón, con un poco más de amor”, apuntaba, sentenciando que “yo creo que Marc Márquez está haciendo ese cambio pasando por encima de todo, aplastando todo lo que… todo lo que haga falta”. El expiloto, además, certificaba que a su juicio “él ha preferido tener la moto ganadora, que continuar con todas estas relaciones que he tenido durante tantos años”. No sabemos cómo sentarán estas declaraciones a ilerdense.