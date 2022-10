El Márquez más cruel, raja: marca territorio en 2023 y Honda en alerta

Si las cosas salen tal y como están saliendo, si no hay contratiempos mayores en forma de lesiones e inconvenientes con las mismas, Marc Márquez se ve con capacidad para empezar una temporada de forma normal; o lo que es lo mismo, en predisposición de luchar por estar entre los favoritos para conquistar la corona en 2023. Ese es su objetivo y por ello lucha cada día, en cada carrera. Y prueba de su determinación son sus palabras sobre sus próximos compañeros de equipo.

La firma del excampeón del mundo Joan Mir y también la de Álex Rins es un motivo de orgullo para Honda, pero no para Márquez, que los ve como rivales en potencia. Es más, no solo no tendrá deferencia con ellos, sino que jamás les ayudará en sus puestas de largo en la firma nipona. Y no lo decimos nosotros, sino el propio ocho veces campeón del mundo, que se ha despachado a gusto al respecto de su rival por el triunfo en Philipp Island.

Tras ver como Rins y Márquez luchaban, una vez superado Bagnaia, por la carrera en Australia, el piloto de la marca japonesa de la que formarán parte los dos la temporada que viene; es decir, Márquez, hablaba al respecto de Rins en 2023: “si dijera que a Álex le deseo lo mejor con Honda, mentiría. Está claro que tiene gran potencial, porque está ganando carreras. Pero consejos no le voy a dar ninguno, porque será un rival más”, dijo tras la carerra. Como ven, el Márquez más competitivo ya está rodando con vistas a 2023.



Bagnaia se acerca a la corona

La caída de Fabio Quartararo y sobre todo la inercia de Francesco Pecco Bagnaia confirman los pronósticos: el de Yamaha va al límite de sus posibilidades y estas, con respecto al título, menguan en la misma medida que crecen las del Bagnaia, que está cada vez más cerca de su primer Mundial. Con 50 puntos por disputarse en las dos carreras que aún restan para el final del Campeonato del Mundo de Motociclismo en Moto GP, el italiano aventaja al francés en 14 puntos. Malasia y Valencia dictarán sentencia.