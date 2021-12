Fabio Quartararo advierte a Yamaha para 2022: tras los pasos de Rossi

Fabio Quartararo ha hecho historia esta temporada al coronarse como el primer campeón del mundo francés de la historia de MotoGP, poniendo además fin a la sequía de Yamaha que se extendía desde la temporada 2015 en la que Jorge Lorenzo consiguió el título. El piloto galo se estrenaba esta temporada en la escudería oficial ocupando el puesto de Valentino Rossi, cumpliendo sobradamente con las expectativas, a pesar de que el futuro de ‘El Diablo’ continúa en al aire al terminar su contrato al final de la próxima temporada. La M1 de 2021 presentó varias mejoras reseñables respecto a la del curso pasado, a pesar de que la potencia continúa siendo su gran asignatura pendiente. Con Quartararo pidiendo poder de decisión para renovar su contrato con Yamaha.

Las sensaciones del piloto francés no fueron buenas en el último test de postemporada en Jerez reseñando la ausencia de progresos en Yamaha de cara a 2022, terminando muy descontento con la situación. Fabio Quartararo desveló que no firmará nada de cara a la temporada 2023 hasta que no vea los avances del equipo de cara al próximo test en Sepang durante el mes de febrero, lo que ha disparado nuevamente los rumores sobre su posible salida de Yamaha a final de curso.

El ‘20’ quiere tener poder de decisión en el rumbo del desarrollo de la Yamaha, además de una de las mejores motos de la parrilla para continuar su carrera en la marca nipona, recordando a las exigencias de Valentino Rossi en sus mejores años en los que también decidió poner rumbo a Honda desde Yamaha. Fabio Quartararo ha despejado dudas reseñando que no se casará con nadie sobre su futuro, y lanzando un aviso claro a su escudería: "Estoy pidiendo cosas muy importantes. Después, si no demuestran lo que pido, al menos que lo intenten y que haya una pequeña mejora. Pero si veo que van en una dirección totalmente diferente, podría afectar a mi futuro con Yamaha" sentenció el francés.

Desde Repsol Honda no pierden de vista la situación del piloto galo de cara al futuro, siendo una de las propuestas que más convencerían a Fabio Quartararo en caso de terminar abandonando Yamaha en 2023. Una posibilidad que juntaría a Marc Márquez y el actual campeón del mundo de MotoGP como compañeros de equipo, en una nueva batalla en la que podrían saltar chispas dentro del box, aunque contar con dos de los mejores pilotos de la parrilla gusta mucho en las altas esferas de Honda, a la espera de que Quartararo termine de tomar una decisión sobre su futuro.