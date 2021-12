Valentino Rossi recibe desde Italia la afirmación que más le duele

No cesan las noticias en torno a Valentino Rossi. Es lo que tienen los grandes del deporte, que incluso retirados siguen estando de actualidad. Es cierto que el de Tavullia seguirá ligado al mundial de motociclismo con su escudería SKY Racing Team by VR46 de Moto 2 pero ya no se le verá más sobre una moto compitiendo en la categoría reina.

Y un piloto que no ha querido dejar pasar la ocasión para hablar sobre su compatriota y rival ha sido Maxi Biaggi. El Emperador Romano, como se le conoce en el país transalpino (Max es natural de Roma), compitió en Moto GP entre los años 2002 y 2005 y ahí tuvo más de una dura batalla con la ya estrella Valentino Rossi.

Pues bien, Max ha reconocido que Valentino “no era el más limpio de los pilotos porque su estilo no era el más limpio, pero fue capaz de lograr resultados excelentes durante cerca de 20 años”. Eso de no era el más limpio de los pilotos es algo que no gusta nada a Rossi, algo que ya demostró cuando tras sus encontronazos con Marc Márquez muchos le recordaron.

Rossi siempre ha defendido ser un piloto agresivo y competitivo pero sin rebasar los límites que según él si han traspasado otros como el propio Márquez. Biaggi ha querido dejar claro que Rossi ha sido un grande como demuestra el haber estado ganando durante prácticamente dos décadas, pero recordando que también ha tenido esa parte más oscura de los grandes ganadores a los que la ambición les juega malas pasadas en ciertos momentos.

Por el momento Rossi no se ha pronunciado al respecto, aunque es conocido que los dos italianos mantienen una buena relación tras sus batallas a comienzos de siglo en el mundial de Moto GP. Biaggi ha destacado por encima de todas la que vivieron en Australia, carrera que lideraba el romano pero que Rossi le arrebató en la última curva aventajándole por tan solo 16 milésimas de segundo.

Biaggi ha reconocido que “este tipo de carreras te generaban mucha adrenalina, incluso un mal día como ese al final acabó siendo fantástico. Miles de personas pudieron verlo y disfrutar de aquella gran batalla”. Ahora los dos verán las nuevas batallas desde fuera y serán otros los encargados de seguir manteniendo la emoción en los próximos años.