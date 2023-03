Honda decepciona a Marc Márquez y Ducati asusta: ganar, cada vez más lejos para el español

Para Francesco Bagnaia y Marc Márquez el pensamiento es claro: hacer un buen papel en Portimão, durante los últimos test antes del inicio de MotoGP, es muy importante para afrontar el arranque de temporada con las mejores sensaciones posibles. No en vano el propio Pecco desveló hace algunos días que los test de Portimão son “cruciales”. Y, desde luego, razones para considerarlo de este modo no le faltan, ya que nos encontramos a tan solo dos semanas del inicio del Mundial. Sin embargo, lo cierto es que llegados al día de los test, las cosas, si más no hasta el momento, no parecen haber cambiado ni lo más mínimo para Bagnaia y Márquez.

Y mientras que el italiano se está llevando la parte positiva de los test, manteniendo muy buenas sensaciones con Ducati y siendo el claro dominador de la sesión matinal en Portimão junto a Luca Marini, la impresión de Marc Márquez en el primer día de test no está siendo para nada positiva, con tiempos muy alejados de los que marcan las Ducati. Una actuación que, por su parte, deshincha el globo de euforia que se había creado en Honda con respecto a las novedades que habían preparado para estos test y que, como comentamos, no están mejorando en absoluto las prestaciones de la moto.

Unas mejoras que, por su parte, sí se están viendo en Yamaha, donde Fabio Quartararo se ha llegado a colocar tercero, a media mañana, con una marca de 1:40.065 y a tan solo dos décimas del tiempo en el que estaba corriendo Francesco Bagnaia. En cualquier caso, las mejores noticias han vuelto a estar, una vez más, del lado de las Ducati, que en gran parte de lo que llevamos de sesión han logrado mantener a tres de sus motos en el Top-3 y a seis de ellas en el Top-10. Sin duda alguna, un dominio abrumador que no hace más que confirmar a la escudería italiana como la gran favorita para reinar por segundo año consecutivo.

Finalmente, de igual manera que ocurriera en Sepang, Luca Marini, hermano del legendario Valentino Rossi, ha vuelto a ser uno de los protagonistas destacados en Portimão, con una vuelta espectacular (en la suya 38) que ha parado el cronometro en 1:39.548, sacándole 62 milésimas a Bagnaia y situándose a tan solo una décima del récord de carrera del circuito.