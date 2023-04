Jerez espera un bombazo con el regreso de la leyenda más querida en España: gran relevo para Márquez

Se respira ilusión en Jerez, las gradas del circuito español esperan con ansia el regreso de la que fue una de las mayores figuras de la historia del motociclismo español. Se trata del gran Dani Pedrosa, que participará en el GP de España con la condición de wildcard del equipo KTM, una muy buena noticia que compensa la dramática baja de Marc Márquez, que estará una carrera más de baja a la espera que su fractura en el dedo acabe de cicatrizar del todo.

Ya han pasado varios años desde que Pedrosa corrió su última carrera como piloto titular en Moto GP. El catalán decidió abandonar la competición en 2018. Sin embargo, nunca se ha alejado del todo del motociclismo ya que desde que abandonara Honda, decidió fichar por KTM para ser el piloto de pruebas oficial, todo un lujo para la marca, que cuenta con uno de los pilotos más inteligentes de la historia en sus filas.

No es la primera vez que Pedrosa regresa a la competición, en 2021, el catalán ya disputó el GP de Estiria en el RedBull Ring, donde acabó en una más que meritoria décima posición, un gran logro teniendo en cuenta que hacía más de tres años que no participaba en una carrera del Mundial de Moto GP.

Ahora, Dani llega a un circuito muy conocido para él con la misión de dar feedback sobre el rendimiento de la moto en las carreras al sprint. El nuevo formato de competición no acaba de convencer y en KTM esperan que un experto como Pedrosa les aporte conocimientos extra en ese apartado. Por su parte, el español también deberá poner mucho de su parte y ser una esponja para ser capaz de dar lo mejor de él mismo en un formato que nunca antes ha probado.

Así pues, el Gran Premio de España tendrá un invitado de lujo que tratará de hacer olvidar la fatídica noticia que ha dejado desolados a todos los aficionados, y es que Marc Márquez no podrá competir debido a que su lesión no ha curado del todo. De modo que participar en el GP de Jerez supondría un riesgo que, en estos momentos, Marc no está dispuesto a correr.