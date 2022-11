¡Lío en MotoGP! Álex Márquez carga contra Honda: "Es un desastre"

El Mundial de MotoGP que terminó hace una semana con la victoria de Francesco Bagnaia fue un duro golpe para Álex Márquez, especialmente en el tramo final de la temporada, por culpa del poco apoyo que recibió el piloto español en LCR Honda, equipo satélite de Honda, escudería para la que corre su hermano mayor, Marc Márquez.

Alejado de LCR Honda y con muchas ganas de afrontar la nueva temporada de la mano de Ducati, la clara dominadora de MotoGP esta temporada, el piloto español, que estuvo presente en las pruebas de Valencia para probar su nuevo moto, quiso denunciar la situación que vivió en su anterior equipo y cargó duramente contra ellos por las malas condiciones en las que tuvo que correr durante la temporada: “No funcionaba bien el freno motor y no corría la moto. Un desastre”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario AS.

Como comentamos, no era ningún secreto que el menor de los Márquez estaba a disgusto en LCR Honda y así lo evidenció incluso en mitad de la temporada cuando protagonizó unas declaraciones parecidas. Sin embargo, alejado de las cadenas de LCR Honda que le imposibilitaban ser más crítico, la versión más dura de Álex Márquez contra su anterior equipo ha sacudido a la escudería. En este sentido, el español quiso recalcar que los problemas con su moto empezaron desde el inicio de temporada: “Desde la primera vuelta tuve problemas de sobrecalentamiento de la moto. El sábado ya se me paró la moto por algo muy parecido. No entendía muy bien qué pasó y yo les dije: ‘Aquí tenéis la moto que yo me voy’. No la he pedido para casa”, afirmó.

Unos problemas que, por otro lado, no está teniendo en su actual equipo Ducati: “La Ducati tiene buena pinta y estoy con ganas de hacer las cosas bien y de construir. Tendremos los medios para hacerlo. Tengo ganas de ver si el jardín de Ducati es tan verde como dicen”, sentenció.

Desde luego, parece evidente pensar que en términos mecánicos la mejora de Álex Márquez será indiscutible, ya que pasará de tener uno de los peores motores de la competición anterior a tener uno de los mejores, probablemente el mejor para muchos.