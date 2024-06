Llega Assen, Bagnaia raja de Ducati por lo de Marc Márquez y Martín hace lo impensable con Dall’Igna

Pasan las semanas y las aguas no se calman en Borgo Panigale. Después de la complicada decisión que se vieron obligados a tomar dentro del box de Ducati, en Assen se siguen sucediendo los cruces de declaraciones entre todos los integrantes del equipo italiano. Tan es así, que el último en rajar de todo ha sido Pecco Bagnaia, que no entiende cómo se ha podido gestionar tan mal la situación.

Pese a no ser el que más mundiales tiene dentro del equipo, el italiano es el gran líder de Ducati y, al ser preguntado sobre las salidas de los pilotos, Pecco ha sido muy contundente y así lo ha recogido Motorsport.com: “De cuatro pilotos, tres se han ido, y eso es una pérdida. Seguro que hay tres pilotos muy fuertes que se van a otros equipos pero no sé si depende de si Marc está aquí o no. Quizá solo se aplique a Martín”.

Por su parte, Jorge Martín, habló de las sensaciones que tiene tras anunciar su salida de Ducati. En especial sobre su relación con Gigi Dall’Igna: “Se hace un poco extraño cuando hablo con Gigi y los chicos, los ingenieros de pista de Ducati. Quiero decir que es difícil ser sincero, para ser honesto”. Y es que, tras lo acontecido con la salida de Jorge Martín, todo parece indicar que la relación entre el madrileño y la plana mayor de Borgo Panigale ha acabado ciertamente mermada, pues la confianza ya no será jamás la misma.

Ante esta situación, el Mundial se pone mucho más cuesta arriba para Jorge Martín. Y es que, sin tener plena confianza en su equipo ganar al piloto oficial de la misma marca es una misión prácticamente imposible.

Por su parte, el que está más tranquilo es Marc Márquez. El 93 vive al margen de la polémica y se ha centrado en seguir creciendo de la mano de la GP23 para tratar de competir por el Mundial y llegar de la mejor manera a 2025, cuando, al lado de Pecco Bagnaia pueda luchar, con igualdad de condiciones con el que hasta ahora, ha sido el líder de Ducati.