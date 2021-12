Marc Márquez empuja a Honda a una decisión ruinosa, y peligra Jerez

Como ya os informábamos en Don Balón Motor lo que parecía una leve contusión cerebral de Marc Márquez tras un accidente off-road, una que le dejó sin correr en el pasado Gran Premio de Portugal, en Algarve, después de que llegaba a la cita tras haber ganado en Estados Unidos y en la Emilia-Romaña, ahora se está tornando en un problema grave para el 93 de Honda, para la misma firma nipona y las pruebas que más importan al equipo.

Y fíjense sin son cruciales los test de Jerez para la firma Repsol que el equipo ha anunciado una decisión ruinosa para sus intereses en el último gran premio de la temporada, el de Valencia, como es no sustituir a Marc Márquez por su lesión. Honda ha decidido que Stefan Bradl, que ya había sido el sustituto del catalán en el inicio del Campeonato del Mundo de Motociclismo y en la pasada prueba de Portimao, se guarde para las citadas pruebas, ahora mismo mucho más cruciales para Honda que la carrera hispana.

Así, The Race informaba que “el equipo Repsol Honda ha optado por no presentar un sustituto para el fin de semana del GP de Valencia” con vistas a los test, lo que deja a Pol Espargaró al frente de las ilusiones de su equipo; precisamente un Espargaró que se ha despachado contra Yamaha, ya que ha dicho que tomó la decisión equivocada al permanecer allí en vez de irse a Suzuki cuando en el pasado, tras su primera temporada en MotoGP, tuvo la ocasión: “vi que Suzuki comenzó a hacer algunos resultados asombrosos y fueron muy, muy rápidos. Y en ese momento, dije, 'está bien, tomaste la decisión equivocada, debiste moverte cuando tuviste la oportunidad'", comentó en Last on the brakes de MotoGP.



El talento español, al límite

Mal, muy mal se le tiene que dar a Remy Gardner para que en la última cita del año no pueda cerrar el título de Moto2 en su favor y contra los intereses de su compañero de equipo en KTM, el talento español Raúl Fernández. El cetro de Moto2 está entre ellos dos, pero la diferencia es de 23 puntos; luego, poco menos que una desgracia tendría que ocurrirle al australiano para ceder la corona.