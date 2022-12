Marc Márquez se sincera sobre Valentino Rossi: el final está cerca

Si hablamos de motociclismo moderno, el de los últimos años, casi podemos hablar de dos bandos, el de Marc Márquez y el de Valentino Rossi, como dos versiones de una misma moneda, la de los dos grandes campeones, coetáneos. Sin embrago hay un tercero, ciertamente numeroso, que simplemente admira a dos pilotos sensacionales, sin tomar partido, no al menos de forma vehemente. Ahora, seamos de unos, otros o los de más acá, a todo aficionado al motociclismo interesa en qué punto está la relación entre ellos.

Si ayer hablábamos del avance de la entrevista entre Joaquín, jugador del Real Betis, y el piloto de Honda en Antena 3, en el espacio El Novato, anoche pudimos comprobar toda la versión de una de las partes sobre la eterna polémica, la del que sigue en activo. Y esta no es muy halagüeña si los había con ganas, esperanza o interés en una reconciliación entre Marc y Rossi. Es más, el ocho veces campeón del mundo fue taxativo a la pregunta referida a ello realizada por el futbolista: “No”, respondió, dejando zanjada la cuestión. No habrá reconciliación.

“Yo lo respeto mucho por lo que ha hecho por el motociclismo. Ha traído mucha afición y eso es bueno, pero de ahí a lo que ha pasado…”, argumentó Márquez sobre cómo está la relación con The Doctor y hacia dónde va. Y como decimos, el de Honda entró al trapo y explicó su razonamiento, arguyendo que cuando eres el mejor no buscas el contacto. “Cuando ya te ves con un poquito de inferioridad, vas buscando que el ambiente se enrarezca un poco. Pasó un poco lo mismo en ese final de campeonato, en el que fue donde explotó todo. Jorge Lorenzo tenía más velocidad que él. Buscó que el ambiente se calentara porque no tenía la misma velocidad que Lorenzo. Y al final ganó la velocidad”, explicó.

No sabemos cómo sentarán estas palabras a Rossi acerca de aquella multinombrada polémica que alcanzó el punto culminante con la patada del italiano que sacó de pista al español y que le costó aquel campeonato a Il Dottore, uno que ya no volvería a ganar, lo que sí está claro es que el final de la relación, si bien no se puede certificar porque la vida da muchas vueltas, parece que está cerca.

Lejos de la polémica de este binomio para la historia, la entrevista dio mucho más de sí y dejó un mensaje para los seguidores de Márquez: “me queda cuerda”, dijo. Eso son ganas de luchar por el Mundial 2023.