Nuevo capítulo entre Marc Márquez y Rossi, y recuerdo a Simoncelli

Uno, dos, tres y hasta un sinfín de capítulos llevamos entre el piloto genial que maravilló a Marc Márquez y al que tuvo como referente y en el sucesor, el mismo 93 de Honda que terminó por desquiciar y ganarse la enemistad del italiano. Es decir, los encuentros entre el español y Valentino Rossi no han vuelto a ser cordiales, sino más bien todo lo contrario, pero lejos de desaparecer tal asunto, de vez en cuando vuelve a saltar la mecha.

La última la podremos disfrutar en el programa de la cadena española Antena 3 ‘Joaquín El Novato’ que tiene como invitado al ocho veces campeón del mundo, con el que el jugador del Betis tiene una buena relación. Aunque en lo concerniente a Rossi y su trato con el de Cervera habrá novedades, porque el avance del programa nos deja unas declaraciones al respecto del mismo Márquez que seguro que van a traer cola.

En el programa (22.45, hora española) podremos seguir el relato sobre la pregunta al respecto de Rossi hecha por el jugador del Betis al piloto, que este, en el avance, se limita a responder: “cuando te niegan el saludo y ya cada uno por su lado, pues ya está”. Cierto es que resulta un secreto a voces que ambos campeones, con 17 títulos entre los dos, 13 de la categoría reina, no se tratan desde su etapa luchando por títulos mundiales y sus correspondientes polémicas caídas, de las que se han culpado mutuamente.



Rossi recuerda a Simoncelli

Más profunda y emotiva han sido las palabras de The Doctor recordando al malogrado Marco Simoncelli. Sobre SuperSic, Il Dottore dijo en Geopop que: “la Academia nació hace unos diez años. Todo empezó por casualidad con Marco Simoncelli, que fue el primer piloto de la Academia a pesar de que todavía no existía. Me pidió ayuda en un momento difícil, Marco era un buen tipo y disfrutaba con nosotros”. Recordemos que Pippo perdió la vida en Sepang en 2011, en la curva undécima del circuito, donde perdió el control de su moto y fue atropellado accidentalmente precisamente por Valentino Rossi y Colin Edwards.