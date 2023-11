Marc Márquez usará Ducati para atacar a Valentino Rossi y el bombazo sacude KTM con Pedro Acosta

Marc Márquez ha dado quizá el paso más arriesgado de toda su carrera al dejar de lado un contrato único en el paddock junto a la marca en la que reinó sin oposición en Moto GP para marcharse a la firma que domina, sí, pero a una moto satélite. Y eso, siendo quien es, genera expectación, recelo, dudas. Pero más allá de todo ello, en el 93 subyace un interés, usar a Ducati para atacar a Valentino Rossi.

A un título; tan cerca y tan lejos…

Un título mundial es lo que separa a Marc Márquez de Valentino Rossi, dos de los pilotos más importantes de todos los tiempos y enemigos dentro y fuera de la pista, y esa es una motivación sensacional para el piloto de Cervera, que esconde en su tránsito de Honda a Gresini el sueño remoto pero posible de poder al menos luchar por el campeonato en la campaña que está por empezar en 2024.

En una entrevista en Crash, era prudente, sin embargo, su anhelo sigue ahí: “de momento no pienso en igualar ese récord porque estoy lejos de mi nivel. Y no puedo afrontar la próxima temporada pensando: ‘Intentaré ganar el título’. Ya hace dos años que no gano ni una sola carrera”, comentaba al citado medio, donde hablaba de sus retos inmediatos en Ducati: “no puedes decir de una temporada a la siguiente: 'Ahora ganaré el campeonato'. En primer lugar, necesito generar confianza, construir la base y luego, desde esa base, comenzar a ser más rápido e intentar mejorar en el futuro”.

Nuevo lío por el nuevo genio español

Si sobre el futuro de Márquez han corrido y corren ríos de tinta, el nuevo genio español de Moto GP, Pedro Acosta promete seguirle el paso, y como preámbulo un lío enorme con Jack Miller, al que, según Crash no han confirmado en la moto oficial, dejando la puerta abierta a que KTM pueda intercambiar posiciones entre la moto principal y GASGAS. Al parecer, las dudas que está dejando Miller en esta temporada pesan sobre esa opción.