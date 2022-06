Marc Márquez ya tiene un plan: fechas y claves para su vuelta a MotoGP

Marc Márquez tiene un nuevo Campeonato del mundo por delante… y no se juega en el asfalto. El piloto español fue recientemente sometido a una intervención quirúrgica en su brazo derecho debido a los dolores que arrastraba como consecuencia de una rotación excesiva del hueso húmero y ahora tiene un complejo proceso de recuperación por delante. Pero si algo tienen claro tanto el propio piloto como los servicios médicos y el equipo, es que aquí no quieren correr, no importa la velocidad y lo único que vale es que Marc quede como nuevo o al menos de la mejor manera posible para evitar que esos dolores se vuelvan a reproducir.

Así lo aseveró además recientemente Alberto Puig, el Team Manager de Repsol Honda en una entrevista para los medios de la propia escudería. Y aquí se habla de plazos, no de su vuelta a la competición porque eso es algo para lo que todavía es muy temprano, pero sí de chequeos y de revisiones médicas: “Evaluarán los doctores la situación más o menos cada dos o tres semanas, la prioridad ahora es la curación del hueso y evitar cualquier complicación mayor”, aseveró Puig, siempre anteponiendo la salud de su piloto sobre cualquier otra cosa.

La operación resultó un éxito y tras varias horas de intervención todo salió bien según alegaron los doctores, por lo que Marc Márquez ya ha podido incluso regresar a casa para descansar y para empezar a pensar en este proceso de recuperación que tiene por delante. Alberto Puig decía que “estamos muy contentos de que esté de vuelta en casa y pueda empezar a pensar en la recuperación de su húmero derecho, es bueno que pueda volver pronto a casa desde el hospital y que limite el tiempo fuera de su hogar”.

Operado en Estados Unidos, las revisiones de Márquez serán en España pero como confirmó Alberto Puig en esta entrevista los dos equipos médicos trabajarán codo con codo y estarán en permanente contacto para conocer las evoluciones del piloto español: “Ambos equipos médicos están colaborando de manera estrecha y esto es muy importante”. Por lo tanto, cada dos o tres semanas Marc visitará a los médicos e irán ofreciendo actualizaciones acerca de su estado de salud y su posible regreso a las pistas.