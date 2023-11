Martín y Márquez desatan el caos en Ducati: hay un sentenciado y 2025 cambia todo hasta para Bagnaia

Jorge Martín ha esbozado una posibilidad que desde ciertos sectores se ve como más que posible, y lo más importante, como la mejor para Ducati. Y en ella van a jugar muchas fuerzas encontradas, pero sobre todo se pide que lo hagan las que se muestran en pista. Ahí, en la carretera, Martín es ahora el más fuerte y es ahí donde Francesco Pecco Bagnaia ya siente la presión en Malasia. Por ello ha tratado de desquitarse usando al madrileño de escudo y escusa, pero la sensación gana enteros en favor del de Pramac… y también del mismo Marc Márquez.

En la rueda de prensa previa a la carrera, Bagnaia entonó unas palabras que por exceso de premura lo colocan claramente un paso por detrás de Martín en la pelea por el campeonato. Y no lo duden, en cierta forma para la firma italiana ver ganar a Martín y de la forma que lo está haciendo sería un fracaso en la planificación, donde saldría señalado Gigi Dall'igna, pero, a la vez, metería una presión enorme a otra decisión que está por confirmarse en 2024, la continuidad de un Enea Bastianini que ha decepcionado enormemente esta campaña. Y esa es solo una de las luchas en las que se dirimen poderes en el equipo.

Sobre lo primero, el número 1 advertía en rueda de prensa previa a la disputa del GP de Malasia que “pocos años se ha visto ganar dos títulos consecutivos, así que si me ganan no será un fracaso". Estas palabras son música para los oídos de Martín, que ve como le gana día a día la batalla de la confianza y la presión a Bagnaia y, de paso, se la mete a Ducati con respecto a 2024. En palabras recogidas por Motorsport, el agente de Martín, Albert Valera, aseguraba que “llegar al equipo de fábrica en 2024 sería la consecuencia de su gran año, pero eso está en manos de Ducati, son ellos quienes mandan”. Sin embargo, con el año de Martín y de Bastianini, más si el madrileño le quita la corona al número 1, ¿alguien podrá negarle la moto oficial al año que viene?

De modo que la explosión de Martinator, que puede acabar con Bagnaia mordiendo la lona, y el ascenso en Gresini de Marc Márquez son elementos disruptores en la armonía de Ducati. Es indudable. El mismo Fabrizio Cecchini así lo constaba en el Corriere dello Sports: “Espero que su llegada no arruine la armonía dentro del grupo de pilotos de Ducati, y que las carreras no se vuelvan aburridas por la continua victoria de un fabricante”, decía. Y es que, ¿alguien duda que Martín y Márquez, si tienen ritmo y capacidad, no irán a muerte a por el título? Y no solo eso, ante un título de Martín en 2023 y una lucha por el mismo de Márquez en 2024, ¿quién merecería en 2025 vestir el rojo oficial?