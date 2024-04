Paso al frente clave de Gresini y Marc Márquez en COTA que asusta y Ducati ya raja contra Bastianini

En el box de Gresini se llevaron una enorme decepción por lo sucedido en la carrera del Gran Premio de Portugal, donde el encuentro entre Francesco Pecco Bagnaia y Marc Márquez dio con ambos en el suelo y sin puntos, lo que ha mermado más el casillero del ilerdense y sobre todo ha cortado su dinámica positiva, sin embargo hay un carta extra en la manga, una que pretenden jugar en el equipo durante el próximo gran premio, durante el 12 al 14 de este mes.

Una cita especial, perfecta para un asalto

Y este no es uno cualquiera para Marc Márquez, sino que es posiblemente el trazado que más alegrías le ha dado. Y ya creen en el equipo satélite de Ducati que puede volver a dárselas. De los problemas del 93 en Portimão, su jefe de equipo, Frankie Carchedi, dijo que fue un “final desafortunado” añadiendo nuevas claves de cara a COTA: “algunos aspectos positivos importantes del fin de semana. El siguiente paso es empezar más cerca del frente y conseguir aire limpio… paso a paso. Puede tener el mejor ritmo de carrera, sin embargo, en una situación de carrera es muy diferente”. Y ahí está la clave en Las Américas, no caer a segunda fila.

Saben de lo que hablan en Gresini, ya que Márquez y su crecimiento con la moto es enorme, lo que unido al hecho de que el de Cervera ha ganado en 7 de sus 8 participaciones en el Circuito de las Américas les permite ser optimistas. Más incluso debido a esa dinámica ascendente y a que el catalán ganó en 2021 con la Honda, una gesta enorme.

Aviso serio a su número 2 desde Borgo Panigale

Ya ayer reflexionábamos en Don Balón Moto GP acerca de las opciones que tiene Enea Bastianini de ser el elegido para acompañar a Bagnaia con la moto oficial en 2025, y si estas papeletas van bajando a marchas forzadas, ahora desde Ducati le mandan un aviso más preocupante para él. En TNT, Davide Tardozzi no se mordió la lengua y fue directo al grano sobre el de Rímini y sus problemas: “Creo que Enea tiene que cambiar de actitud. Tiene que ser más agresivo, porque no fue capaz de adelantar en el sprint, no porque frenara antes de tiempo. Debes hacer lo que Marc Márquez hizo a Jorge Martín”, comentó.