Pedrosa señala el error de Márquez y rajada de Pramac contra Ducati: ojo a la respuesta, durísima

Tiempo de descanso, de reflexión, pero también de declaraciones cruzadas entre lo que todavía es y lo que será la campaña que viene en el paddock. En base a esto último, mucho va a cambiar en Ducati, que perderá dos motos y a dos de los cuatro mejores clasificados esta temporada, como son Jorge Martín y Enea Bastianini, y al hilo de ello, en Prima Pramac han disparado con fuego a la marca italiana, que, a decir verdad, tampoco se ha callado.

Gino Borsoi, mánager del equipo satélite de Ducati y próximo equipo Yamaha (2025), habló de la decisión de dejar la firma italiana en base a cambios que tienen directamente que ver con Marc Márquez. “El proyecto ya no era el mismo con el que empezó hace años, y tuve la sensación de que necesitaba un cambio”, decía a Dazn, asegurando que “el proyecto Ducati empezó como una escuela en la que los pilotos jóvenes iban creciendo aquí y pasaban al equipo oficial. Algo que, por X motivos, este año ya no ha pasado. Y hemos visto que quizás el proyecto había llegado a su tope”. Como es lógico, es fácil leer entre línea que fue el de Cervera y no el de Madrid el elegido para Lenovo Ducati. Sin embargo, en palabras a Crash, Davide Tardozzi se refería precisamente a las razones de elegir al 93 por encima de Jorge Martín. “Creo que Marc entra en el terreno de Ducati con la actitud correcta. Nunca nos pidió nada más, a menos que Gigi Dall'Igna se lo diera. Nos mostró una actitud perfecta y por eso será el piloto del equipo de fábrica en 2025”, sentenció. Recordemos que el madrileño sí reiteró sus condiciones para seguir en Ducati durante la campaña 2023 y 2024, como era ser el compañero de Bagnaia.

Una clave a mejorar en el ilerdense

Dani Pedrosa habló con Márquez en Dazn acerca de una clave para el piloto de Gresini que tiene que ver con la frenada del español a lomos de la GP23, donde, a diferencia de lo que hacía con la Honda, supera a sus adversarios en esta, pero se pasa de trazada después provocándole graves problemas. Márquez estaba de acuerdo, ya que con la frenada hay “un ligero empuje de la rueda trasera a la delantera, donde la Ducati tiene mucho grip, y he estado en toda mi carrera deportiva acostumbrado a que ahí justo en ese punto es donde teníamos menos grip y la podías parar derrapando”. Es más, el catalán aseguro que se ha caído varias veces debido a este motivo, donde, además enfatizaba que “es uno de los puntos que va relacionado también con la vuelta rápida”.