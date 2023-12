Rajada de Márquez contra Honda y guerra sucia contra el 93 y Jorge Martín de Ducati

Ducati ha confirmado que las ventajas que llevarán en su moto Francesco Pecco Bagnaia y Enea Bastianini no las tendrá Marc Márquez en Gresini Racing, lo cual, de momento, ya ha generado indignación y debate a partes iguales. Pero es que esta pelea de Borgo Panigale, que ya ha elegido un favorito, el vigente campeón, también se hace extensible a Jorge Martín. Por ahí y los problemas de Honda centramos nuestra atención.

Paso atrás y parche

A más de uno sorprendió que Gigi Dall’Igna fuera tan sincero y claro con respecto a las actualizaciones que llevarán los pilotos en 2024, donde aseguró en Dazn que “Marc Márquez, como todos los demás equipos que utilizarán la Ducati Desmosedici GP23, comenzará con la moto con la que Johann Zarco terminó el año”. Es decir, el de Cervera no contará con las mejoras que sí tendrán para sí los otros pilotos de la marca, entre ellos el italiano. El directivo se justificaba de la decisión en Moto.it poniendo el foco en que “en las motos de Pecco Bagnaia, Jorge Martín y Enea Bastianini introducimos algunas evoluciones más (que en la de Zarco durante 2023), pero también nos dieron algunos problemas”. Pero la aclaración no ha dejado tranquilo al aficionado. Mucho menos cuando el mismo Dall’Igna hablaba poco menos que del alivio que supuso para el equipo rojo la victoria de Bagnaia sobre Jorge Martín en su “lucha fratricida”.

Sin filtros

Quien sigue disparando contra Honda es el hermano del ocho veces campeón del mundo, un Álex Márquez que nunca ha ocultado su malestar con su paso por la firma nipona; es más, en una charla con Dazn comentó que, en 2020, desde Misano, su “evolución era muy constante. Hablando claro, ese año le salvé los muebles a ese equipo, y era un Repsol Honda HRC, porque sin Marc los resultados no llegaban”, y eso no impidió que “en el 2021 pasé un poco a segundo plano para ellos y eso me afectó muchísimo, me dio mucha rabia”.