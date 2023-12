Marc Márquez y Yamaha, en medio del fuego cruzado de Ducati y KTM: cruce durísimo de declaraciones

Ya hay polémica en el paddock. Se veía venir, pero el asunto de las concesiones está teniendo recorrido y KTM no se ha cortado a la hora de hablar sobre Ducati y sus quejas ante estas, lo que pone directamente a sendas marcas frente a frente de cara a 2024. Está claro que la marcha de Marc Márquez a la firma de Borgo Panigale ha tensado las relaciones, aunque, paralelamente, lo del 93 también deja otros heridos, en este caso Yamaha.

Rangos, quejas y respuesta

Una vez que se ha sabido la distribución de las citadas concesiones y que Ducati, dominadora absoluta del campeonato, será la única marca sin wild cards y que contará con menos neumáticos que sus rivales, siendo Aprilia y KTM los más beneficiados, solo por detrás de Yamaha y Honda, únicos del cuarto grupo de distribución (los que más ayudas reciben), la polémica ha estallado. Si primero los italianos se quejaron de la enorme diferencia en la distribución de ayudas, ahora los austriacos cargan duramente contra ellos.

En palabras vertidas en Motorsports, Pit Beirer, director deportivo de KTM, decía que “si hay ocho Ducati, no veo por qué necesitan una novena moto de wild card en la parrilla. Aunque Ducati apenas tiene que aceptar pérdidas con el nuevo reglamento, ahora se están retratando como los grandes mártires”. Estas duras palabras se insertan dentro de un asunto en el que hay muchos intereses en juego y que está enfrentando a campo abierto a las dos marcas. No será la última salida de tono al respecto.

Yamaha, con temor a Honda y Márquez

Marc Márquez estaba cansando y decidido a salir de Honda si nada cambiaba y como es justo lo que sucedió, se fue. En Gresini, por el contrario, el español vuelve a apuntar a luchar con lo mejores y ese reflejo no solo toca a Honda, sino también a Yamaha, que carga con el descontento de otro campeón, un Fabio Quartararo al que sitúan en la misma tesitura que el ilerdense. Es más, Lin Jarvis no lo oculta, y así se lo hizo saber a Michel Turco: “para nosotros, la marcha de Márquez… debe haber sido una gran señal, para motivarnos aún más a satisfacer a Fabio dándole la moto que ha estado esperando”. Suena a ultimátum del francés, que no se moverá en 2024 pero sí piensa hacerlo.