Rossi no se corta y Quartararo podría tener más problemas que Márquez

Japón y más concretamente Yamaha y Honda han sido los grandes dominadores de la categoría reina durante la última década, por eso el ascenso meteórico y, parece, con continuidad de Ducati casi exige a las voces más importantes del paddock una respuesta ante estas dos caídas. Y, para Dani Pedrosa, la hay, lo que afecta a Quartararo y seguramente a Marc Márquez. Más tranquilo y con la conciencia tranquila está Valentino Rossi, lejos de los circuitos y la competición sobre dos ruedas.

De nuevo el programa de DAZN ‘Cuatro Tiempos’ nos ha reportado jugosas opiniones, y esta vez una advertencia sobre la M1 que puede tener calado, incluso una continuación de su dinámica negativa que podría ser devastadora para el subcampeón del mundo en 2022, Fabio Quartararo. El expiloto español habló al respecto de la firma nipona, dejando claro que hay que buscar una explicación al hundimiento del equipo en el tramo medio y final de la temporada 2022.

“No conozco el mundo de Yamaha y no puedo responder, no sé porque han pasado de tener una moto que era tan competitiva, con un equilibrio muy bueno durante todo el año, a una moto que ahora solo un piloto puede hacerla funcionar y que tampoco llega al nivel que requiere ese piloto”, decía la menuda leyenda hispana en DAZN. Recordemos que desde Alemania Quartararo dejó ir en caída libre un Mundial que tenía controlado, donde no volvió a ganar y Bagnaia se llevó 5 de los 10 últimos premios, donde además rascó dos terceros puestos y un segundo, sentenciando en su favor la corona.



Rossi, satisfecho

El nueve veces campeón del mundo, siete en Moto GP, atendió a Geopop donde habló de muchos temas; entre ellos, de la inspiración que fue para él su padre, pero también de los buenos y malos momentos como piloto estelar en Moto GP, siendo explícito sobre estos últimos, sobre todo en base a quienes le pidieron una retirada más prematura. Hablo de que empezar a perder es normal, “de hecho, probablemente perderás más de lo que ganas en tu carrera”, dijo. Cuando aparecen las derrotas y las críticas tienes que “preguntarte si vale la pena seguir. Si tienes la pasión la respuesta es sí. Por eso seguí hasta que realmente no pude más. Estoy muy feliz por eso porque no tengo nada de lo que arrepentirme”, zanjó. Pase el tiempo que pase, Il Dottore es leyenda dentro y fuera del asfalto.