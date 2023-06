Sachsenring pone en jaque la carrera de Marc Márquez y Honda es la primera señalada: es inconducible

Hace meses que Marc Márquez no es el mismo piloto. El de Cervera está viviendo una temporada para olvidar a los lomos de su Honda en la que no ha sido capaz de terminar ninguna de las carreras largas en las que ha participado a lo largo de este 2023, un muy mal síntoma que hace evidente que existe un grave problema entre la moto y el piloto.

Que un piloto no se sienta a gusto con su moto no es algo fuera de lo común, cada uno tiene su estilo y no siempre hay un matrimonio perfecto entre máquina y piloto. Sin embargo, lo que le pasa a Marc con su Honda va más allá y es que el catalán no se siente capaz de hacer ninguna maniobra sin sentir el riesgo de que se va a caer de un momento a otro, algo que no es compatible con ser competitivo.

El miedo: causa común de retiradas

Cuando un piloto comienza a coleccionar caídas y lesiones, el temor a volver a irse al suelo y a caer lesionado comienza a formar parte de su día a día. Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo son claros ejemplos de pilotos que perdieron la confianza en su moto y no pudieron sobreponerse a dicha situación.

El caso de Marc Márquez es parecido, pues el piloto catalán acabó desesperado y mentalmente roto tras las cinco caídas sufridas a lo largo de GP de Alemania. Todo ello ha acabado por dejar al de Cervera fuera de la carrera del domingo porque no se sentía capaz de subir a la moto, un claro síntoma que no lo está pasando nada bien.

En este sentido, Honda es la principal responsable de no dar una moto capaz de mantener un mínimo de estabilidad. La firma japonesa ha sido duramente criticada por todos sus pilotos, los cuales están hartos de caerse constantemente. No es casualidad que en la carrera de Sachsenring no tomen parte ni Márquez, ni Rins ni Mir, todos ellos por problemas provocados por la falta de estabilidad de su moto. Un problema que Honda debe arreglar lo antes posible si quiere mantener a sus pilotos sano y en unas condiciones físicas aceptables.