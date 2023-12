Valentino Rossi ataca duro a Honda y escándalos de Ducati y Yamaha con Marc Márquez, cuesta creerlo

Como si de una carrera por el título se tratara, los pilotos (y ex pilotos) son carne de las futuras situaciones que se van a dar en el próximo Campeonato del Mundo de Moto GP en la temporada 2024, siendo el caso de Marc Márquez, como es lógico, un vórtice desde el que se cuelan multitud de reacciones, algunas increíbles como las de Ducati y Yamaha. Pero no es el único punto que llama la atención, y si no que se lo digan a Valentino Rossi.

‘Il Dottore’, molesto

Pocas cosas han perturbado a Valentino Rossi durante su carrera en Moto GP, a excepción del asunto Marc Márquez, por eso han llamado la atención sus declaraciones contra Honda en su etapa en la firma japonesa. En una entrevista con Australian Motorcycle News, el italiano aseguró que “no me trataban como a un campeón, tenía que darles las gracias si ganaba, por eso decidí marcharme”. Algunas voces creen que este arrebato quizá sea una reacción a la marcha a la firma nipona de su hermano, Luca Marini.

Increíble

Quizá Marc Márquez pueda dar un salto lo suficientemente grande la temporada que viene como para luchar por el título, pero desde luego en Ducati no juegan con su carta como la de su piloto predilecto, y esto es algo que ocupa a toda la cúpula del equipo rojo a excepción de Gresini Racing. Ahora bien, una cosa es pensarlo y otra decirlo, como ha hecho Claudio Domenicali, CEO de Ducati, que no ha dejado lugar a dudas, indignando a más de uno en redes sociales: “Elijo a Pecco. Es italiano, corre en el equipo oficial y hay una empatía especial con él. Pero Marc es un campeón, si es tan bueno que se merece el título estaremos contentos”, decía en el medio italiano, La Repubblica.

Estas sorprendentes declaraciones del equipo transalpino quizá no sienten bien al de Cervera, como tampoco lo hizo el veto que supuestamente marcó Yamaha con el piloto español y que afectó a su hermano, Álex Márquez, quien, eso sí, quitó hierro al asunto. Al menos eso es lo que comentó en un documental de DAZN, Razlan Razali: “Ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha’. Por Marc y por lo que pasó en 2015, se convirtió en algo personal para ellos”.