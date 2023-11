Otro revés para Márquez tras Valencia y brota una nueva batalla: Ducati, indignada por KTM y Aprilia

Dos de las personas con más peso en estos momentos en Ducati -la marca, de lejos, dominante- como son Francesco Pecco Bagania, bicampeón del mundo, y Gigi Dall’Igna, figura clave en el organigrama de Borgo Panigale, han declarado la guerra a las ayudas a sus competidores directos, unas que, sin embargo, sí son bien acogidas de buen grado en lo referente a Yamaha y Honda; todo ello en medio del día a día como piloto de Gresini de Marc Márquez.

La idea de Marc Márquez arriesgando su futuro yéndose a Gresini Racing desde Honda, donde tenía el contrato más importante del paddock, respondía a un intento por hacer borrón y cuenta nueva en su carrera, y por lo visto en el Circuit Ricardo Tormo ha escogido el camino correcto: los tiempos hablan por sí mismos, algo que el mismo Bagnaia concebía dentro de la normalidad. El número 1 dijo al respecto en palabras a Moto San: “cuando se anunció su llegada a Ducati dije que marcaría el mejor tiempo en el primer test y no me equivoqué tanto”.

Eso sí, el borrón también le ha hecho caer una vez más en el infierno de los quirófanos, esta vez por un problema que le venía perjudicando, según ha explicado él mismo, en el segundo tramo de temporada. Así, el 93 se ha operado del síndrome compartimental en su brazo derecho, lo que no le impedirá estar al máximo para 2024, como recalcaba el ilerdense en sus redes sociales.

En la segunda parte de temporada, he estado sufriendo el Síndrome compartimental en el brazo derecho. Esta mañana hemos solucionado el problema con el equipo del Dr. Ignacio Roger de Oña con el objetivo de estar listos para el 2024! 💪🏻✅



In the second part of the season, I have… pic.twitter.com/Z0gSYZHId6