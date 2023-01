Valentino Rossi reaparecerá y Marc Márquez confirma el plan de Honda

Qué duda cabe que los aficionados al motociclismo, si los hay neutrales o al menos lo más imparciales posibles, desean que los más recientes campeones de la actualidad, Fabio Quartararo en 2021 y Francesco Pecco Bagnaia en 2022, además de los que puedan estar por venir como Jorge Martín, Aleix Espargaró, Enea Bastianini, Joan Mir y compañía, puedan enfrentarse de tú a tú con el gran mito viviente de Moto GP, Marc Márquez. Para ello, para que pueda suceder, Honda apuesta por la continuidad y el 93 respalda de decisión.

O, lo que es lo mismo, Alberto Puig continuará al frente del equipo nipón al menos otra temporada más, esa que se fija la marca como el punto de inflexión tras años de ostracismo. Y lo es porque han llegado a HRC dos pilotos muy competitivos, como son Joan Mir y Álex Rins, pero también porque, teóricamente, Márquez gozará de salud desde el inicio para iniciar la competición al mismo nivel físico y mental que sus adversarios.

Y para que todo confluya en éxito, en Honda es fundamental la confianza que genera Puig, como ha confirmado Márquez desde el canal oficial del equipo: “la gente puede decir tonterías sobre Alberto, pero para mí es crucial porque es honesto. Y cuando una persona es honesta y te habla con franqueza, por lo general no tiene muchos amigos. Pero Alberto es sincero, es importante tener a alguien así en un equipo. No les importa si eres ocho veces campeón del mundo o ingeniero de la NASA. Si cree que no es la dirección correcta, te lo dirá y es una persona muy útil. He oído hablar mucho de Alberto, pero estoy muy contento con él”.



Rossi, confirmado

Valentino Rossi continúa en su nueva vida sobre cuatro ruedas y su próximo reto ya ha quedado confirmado: correrá las 24 Horas de Dubai. La prueba se disputará en Hankook el próximo 14 de enero dentro de las Serie 24 Horas. Crash ha confirmado tal evento para el nueve veces campeón del mundo de motociclismo. El medio también certifica que la leyenda italiana también estará en las 12 Horas de Bathurst, allá por el mes de febrero.